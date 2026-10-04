Еще пять дней назад она была на сцене: в Японии внезапно умерла 8-летняя певица

Особенно трагическим эту новость делает последний пост Руны после выступления 20 сентября. Как сообщает The Standard, она написала своим подписчикам: "Спасибо и за сегодняшний день. Я очень это ценю. Было невероятно весело". Всего несколько дней спустя в аккаунте Руны в X уже появились слова прощания. Семья поблагодарила других артистов, поклонников и сотрудников агентства, которые были рядом с девочкой и помогали ей осуществить мечту о выступлениях на сцене.