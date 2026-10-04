Еще пять дней назад она была на сцене: в Японии внезапно умерла 8-летняя певица
Мир японской индустрии развлечений потрясла трагическая новость - в возрасте всего восьми лет умерла участница девичьего айдол-проекта DIANNA Project Хирата Руна. Еще за пять дней до смерти девочка выступала на сцене, а после концерта делилась своей радостью с подписчиками.
Об этом со ссылкой на официальный аккаунт юной исполнительницы в социальной сети X сообщает TMZ. В нем говорится, что Руна "тихо ушла из жизни" 25 сентября. Позже представители DIANNA Project сообщили, что причиной смерти стал миокардит, вызванный гриппом, - воспаление сердечной мышцы.
"Мы от всего сердца благодарим всех поклонников, которые поддерживали Хирату Руну, и каждого, кто ей помогал", - говорится в заявлении проекта. Семья попросила уважать ее частную жизнь.
Особенно трагическим эту новость делает последний пост Руны после выступления 20 сентября. Как сообщает The Standard, она написала своим подписчикам: "Спасибо и за сегодняшний день. Я очень это ценю. Было невероятно весело". Всего несколько дней спустя в аккаунте Руны в X уже появились слова прощания. Семья поблагодарила других артистов, поклонников и сотрудников агентства, которые были рядом с девочкой и помогали ей осуществить мечту о выступлениях на сцене.
Хирата Руна родилась 16 апреля 2018 года и была участницей базирующегося в Нагое проекта DIANNA Project. Несмотря на очень юный возраст, значительную часть своей короткой жизни она провела на сцене, выступая и занимаясь популярной в Японии "айдол"-культурой.
Миокардит - это воспаление сердечной мышцы, которое также может быть вызвано инфекциями. В тяжелых случаях оно способно нарушить нормальную работу сердца и привести к опасным для жизни осложнениям. Более подробная информация о заболевании Руны и его течении пока не опубликована.