Объявлено, каким будет ответ Киева на новую доктрину обстрела украинских городов со стороны РФ

Ранее президент США Дональд Трамп призывал Киев воздержаться от атак на российские нефтяные объекты. Он объяснял это тем, что подобные удары способствуют резкому росту мировых цен на дизельное топливо. Однако Зеленский заявил Reuters, что не видит со стороны Москвы признаков заинтересованности в мирных переговорах или в обсуждении прекращения взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.