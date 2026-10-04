Объявлено, каким будет ответ Киева на новую доктрину обстрела украинских городов со стороны РФ
Украина намерена активнее наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на изменение тактики российских воздушных атак. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters. По его словам, Киев при этом не намерен намеренно атаковать гражданские объекты.
Гражданских не трогаем
Зеленский также рассказал, что украинские спецслужбы получили документы, свидетельствующие о появлении у России "новой доктрины" ударов. По его словам, она предусматривает расширение перечня целей в преддверии зимы и позволяет российским силам атаковать инфраструктуру, логистические объекты, дороги, а также объекты в городах и населенных пунктах.
По оценке украинского президента, одна из целей такой тактики – заставить жителей покидать Киев и другие города.
Зеленский связывает изменение российской тактики с ситуацией на фронте. По его мнению, президент России Владимир Путин стремится продемонстрировать силу на фоне потерь российской армии и проблем на одном из ключевых участков линии фронта.
Киев обещает отвечать
В последние дни Киев подвергался постоянным атакам российских беспилотников и ракет. Среди целей были объекты энергетики и телекоммуникаций, автомобильная и железнодорожная инфраструктура. Впервые российский удар также пришелся по мостам через Днепр, соединяющим восточную и западную части украинской столицы.
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Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские удары по своей энергетической системе атаками на энергетические объекты России. Приоритетными целями он назвал нефтеперерабатывающие предприятия, поскольку доходы от нефтяного сектора, по его словам, позволяют Москве финансировать войну.
Ранее президент США Дональд Трамп призывал Киев воздержаться от атак на российские нефтяные объекты. Он объяснял это тем, что подобные удары способствуют резкому росту мировых цен на дизельное топливо. Однако Зеленский заявил Reuters, что не видит со стороны Москвы признаков заинтересованности в мирных переговорах или в обсуждении прекращения взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.
Продвижение на Донбассе
Одновременно Зеленский сообщил о продолжающемся украинском контрнаступлении в Донбассе под кодовым названием "Вивальди". По его словам, украинским войскам удалось вернуть под свой контроль около 140 квадратных километров территории, а сама операция еще не завершена.
Россия, в свою очередь, настаивает на установлении контроля над всей территорией Донбасса в качестве одного из условий возможного мирного соглашения.