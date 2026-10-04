"Признак кризиса демократии": политолог оценил рекордно низкую явку на выборах
Латвия установила антирекорд: на выборах в 15-й Сейм проголосовал лишь каждый второй избиратель. Политолог Ояр Скудра видит в этом не просто политическую апатию, а серьезный сигнал кризиса демократии и нерешенных социальных проблем.
После подсчета данных стало ясно, что это самая низкая явка после восстановления независимости Латвии. Ояр Скудра считает, что это является признаком кризиса, а также негативным рекордом в истории демократического парламентаризма Латвии. Он допустил, что в Риге и Латгале так называемые русскоязычные массово не пошли на выборы, поскольку их не смогли заинтересовать предложения Айнара Шлесерса и "Суверенной власти"/"Объединения новых латышей". Он также отметил, что не слишком успешно выступили и "За стабильность!" и "Центр согласия".
На выборах в 15-й Сейм наиболее активными были избиратели Видземского избирательного округа. Политолог объяснил активность в Видземе уровнем экономического развития, а также меньшей "остротой социальных проблем", поэтому готовность избирателей участвовать в выборах и удовлетворенность жизнью в Видземе выше.
В Земгале и Курземе, по его мнению, ситуация хуже, поскольку там нет крупных городов и экономических центров, за исключением Лиепаи и частично Вентспилса, поэтому участие в выборах было ниже.
Он отметил, что явка избирателей свидетельствует о целом ряде проблем, которые по тем или иным причинам не решаются эффективно. По его мнению, главными проблемами являются медицина, образование и социальные пособия, поскольку значительная часть пенсионеров живет в бедности или на грани бедности.
Также он считает, что часть избирателей поверила "Объединенному списку" и Андрису Кулбергсу, поэтому как минимум эти 50% избирателей приняли участие в выборах.
Как ранее сообщало LETA, второй самый низкий показатель явки был зафиксирован на выборах в 13-й Сейм, когда проголосовали 54,56% избирателей. Третьим по низкой явке стал показатель выборов в 12-й Сейм - тогда проголосовали 58,85%. Самая высокая явка после восстановления независимости Латвии была зафиксирована на выборах в 5-й Сейм - тогда проголосовали 89,9% избирателей.
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Ранее сообщалось, что после подсчета примерно 90% голосов на выборах в 15-й Сейм уверенно лидирует "Объединенный список" (AS). Если Союз зеленых и крестьян (ZZS) не преодолеет 5-процентный барьер, прежняя коалиция в неполном составе может получить 59 депутатских мандатов, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.