"Признак кризиса демократии": политолог оценил рекордно низкую явку на выборах

После подсчета данных стало ясно, что это самая низкая явка после восстановления независимости Латвии. Ояр Скудра считает, что это является признаком кризиса, а также негативным рекордом в истории демократического парламентаризма Латвии. Он допустил, что в Риге и Латгале так называемые русскоязычные массово не пошли на выборы, поскольку их не смогли заинтересовать предложения Айнара Шлесерса и "Суверенной власти"/"Объединения новых латышей". Он также отметил, что не слишком успешно выступили и "За стабильность!" и "Центр согласия".