Парадокс выборов: Узулниекс получил рекордные "плюсы", несмотря на скандал с пьяной ездой
Рейнис Узулниекс, потерявший пост министра из-за вождения в нетрезвом виде, неожиданно получил больше всего "плюсов" среди кандидатов СЗК, но в то же время избиратели одновременно активно его вычеркивали.
Рейнис Узулниекс, недавно потерявший пост министра благосостояния за вождение в нетрезвом состоянии и баллотировавшийся на выборах в Сейм по списку Союза зеленых и крестьян (СЗК), получил сравнительно большую поддержку избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. СЗК, однако, не преодолел 5%-ный барьер и, скорее всего, не пройдет в Сейм.
Узулниекс, который в Земгале был во главе списка СЗК, опустился на пятое место. Он получил 936 вычеркиваний, что является наибольшим количеством среди кандидатов в депутаты от СЗК, но и 1016 "плюсов", что также является самым высоким показателем для этого списка.
В целом в Земгале самым "вычеркиваемым" депутатом является мэр Добеле Андрейс Спридзанс из "Объединенного списка" (ОС). Он получил 3078 вычеркиваний и 2152 "плюса", поэтому с четвертого места в избирательном списке опустился на последнее, 18-е место.
Второй по количеству вычеркиваний является депутат Сейма Инга Приеде (ОС), которую не хотели видеть в Сейме 2627 избирателей, зато поддержку выразили 3487 избирателей.
В свою очередь, наибольшую поддержку получил министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс (ОС), который получил 7402 "плюса", но был вычеркнут 2526 раз.