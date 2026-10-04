Парадокс выборов: Узулниекс получил рекордные "плюсы", несмотря на скандал с пьяной ездой

Узулниекс, который в Земгале был во главе списка СЗК, опустился на пятое место. Он получил 936 вычеркиваний, что является наибольшим количеством среди кандидатов в депутаты от СЗК, но и 1016 "плюсов", что также является самым высоким показателем для этого списка.