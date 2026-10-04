В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов

Днем, хотя местами из-за облаков будет выглядывать солнце, страну также пересечет зона осадков, которая принесет дожди в некоторые районы на западе страны и в Видземе. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада, запада, температура воздуха поднимется до +14…+17 градусов.