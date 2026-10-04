Состав 15-го Сейма начинает вырисовываться: кто может получить мандаты в каждом регионе
Пока отдельные избирательные комиссии еще продолжают подсчет, начинает вырисовываться состав 15-го Сейма, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Подсчет голосов в участках на территории Латвии фактически завершен. Осталось обработать голоса примерно в 30 комиссиях по голосованию по почте. Кроме того, во многих участках еще считают плюсы и минусы кандидатов, поэтому состав парламента может измениться. ЦИК также иногда корректирует данные по отдельным участкам.
Курземе
Из 11 мандатов в Курземе шесть может получить "Объединенный список" (AS). Пока больше всего голосов в его списке набрали Марис Кучинскис, Линда Матисоне, Эдгарс Путра, Райвис Калейс, Янис Джериньш и Неллия Клейнберга.
По одному месту могут получить Национальное объединение (NA), "Латвия на первом месте" (LPV), "Суверенная власть / Объединение младолатышей" (SV/AJ), "Прогрессивные" и "Новое единство" (JV). Пока лидируют в этих списках Артурс Бутанс (NA), Рамона Петравича (LPV), Эдгарс Дарзниекс (SV/AJ), Агнесе Лаце ("Прогрессивные") и Инга Берзиня (JV).
Латгале
Из 12 мандатов в Латгале пять получила LPV. Пока больше всего голосов в ее списке у Ольги Петкевич, Александра Барташевича, Алексея Мацкевича, Виктории Плешкане и Екатерины Ивановой.
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По три мандата получили AS и SV/AJ. В списке AS пока лидируют Юрис Вилюмс, Валдис Котанс и Раймонд Вейонис, а в списке SV/AJ - Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. Национальное объединение, как ожидается, получит один мандат от Латгале; пока больше всего голосов в его списке у Роландса Кейша.
Земгале
Из 13 мандатов в Земгале шесть, как ожидается, получит AS. В его списке пока лидируют Эдгарс Таварс, Андрис Скриду, Инга Приеде, Илмарс Лукстс, Юрис Лаздиньш и Байба Атмане.
По два места могут получить LPV и Национальное объединение. В списке LPV пока больше всего голосов у Эдмунда Зивтиньша и Айварса Крапы, в списке NA - у Яниса Витенбергса и Эдвинса Шноре. Еще по одному мандату от Земгале могут получить Атис Швинка ("Прогрессивные"), Эдмунд Юревиц (JV) и Андрей Пагор (SV/AJ).
Видземе
По текущим данным, из 26 мандатов в Видземе 13 может получить AS. Подсчет плюсов и минусов еще продолжается в нескольких десятках участков. Пока в Сейм от AS могут пройти Раймондс Бергманис, Эдвардс Смилтенс, Айва Виксна, Чеславс Батня, Дагнис Страубергс, Петерис Димантс, Ренарс Путниньш, Давис Мелналкснис, Андрей Свиланс и Анете Бике.
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На места в Сейме от AS также могут рассчитывать Андис Цаунитис, Валдис Карклиньш и Мартиньш Присис. Однако результаты очень плотные и могут измениться после подсчета всех голосов, плюсов и минусов.
От Национального объединения в Сейм могут пройти Янис Домбрава, Инарa Мурниеце и Угис Митревицс, от LPV - Линда Лиепиня, Эдуардс Зивтиньш и Дана Шлесере. По текущим данным, от SV/AJ могут пройти Карина Спрюде, Алексей Игнатьев и Дмитрий Осиненко, от JV - Айнарс Латвковскис и Эвика Силиня, а от "Прогрессивных" - Андрис Спрудс и Яна Симановска.
Рига
В Рижском избирательном округе распределяется наибольшее число мест в Сейме - 38. В него также входят комиссии по голосованию по почте за рубежом. Именно оттуда еще ожидают больше всего данных, хотя проголосовавших там сравнительно немного.
По подсчитанным к настоящему моменту результатам AS получила в Рижском округе 14 мандатов. Их могут занять Андрис Кулбергс, Янис Йензис, Лига Менгелсоне, Карина Микельсоне, Гунтарс Витолс, Лиене Апине, Мартиньш Бренцис, Эдгарс Штелмахерс, Янис Уртанс, Виестурс Витовскис, Марис Озолиньш, Агнесе Купаца, Янис Лиепиньш и Янис Стерниекс.
SV/AJ может получить семь мест. Мандаты могут достаться Юлии Степаненко, Рудольфу Бреманису, Любови Швецовой, Юлии Сохиной, Наталии Аболе, Инне Джери и Артурсу Клебахсу. От LPV шесть мест могут получить Айнар Шлесерс, Регина Лочмеле, Андрей Клементьев, Робертс Жемайтис, Майя Арманева и Евгения Шафранекa.
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"Прогрессивные" получили в Риге пять мандатов. Их могут занять Андрис Шуваев, Майрита Лусе, Антонина Ненащева, Мартиньш Хирш и Сельма Левренце. JV и Национальное объединение могут получить по три места. От JV в Сейм, как ожидается, пройдут Байба Браже, Андрей Юдин и Инесе Либиня-Эгнере, от NA - Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис и Иварс Аболиньш.
Предварительные итоги выборов
После подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм уверенно лидирует AS. Союз зеленых и крестьян (ZZS) не преодолел 5-процентный барьер.
За AS проголосовали 35,3% избирателей. На втором месте находится LPV с 13,1%, за ней следует SV/AJ с 11,73%. За Национальное объединение проголосовали 8,91%, за "Прогрессивных" - 7,81%, за JV - 6,34%. Ниже проходного барьера пока остается ZZS с 4,41%.
AS может получить 42 места в Сейме, LPV - 17, SV/AJ - 15, Национальное объединение - 10, "Прогрессивные" - девять, а JV - семь мандатов.
Результат AS стал лучшим для политической силы на выборах в Сейм после восстановления независимости Латвии. Для сравнения: партия "Латвийский путь" получила 36 мандатов в 1993 году, "Единство" - 33 мандата в 2010 году, а "Согласие" - 31 мандат на досрочных выборах 2011 года.
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Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой после восстановления независимости: в этом году проголосовали лишь 51,8% избирателей.