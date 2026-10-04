Состав 15-го Сейма начинает вырисовываться: кто может получить мандаты в каждом регионе

По три мандата получили AS и SV/AJ. В списке AS пока лидируют Юрис Вилюмс, Валдис Котанс и Раймонд Вейонис, а в списке SV/AJ - Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. Национальное объединение, как ожидается, получит один мандат от Латгале; пока больше всего голосов в его списке у Роландса Кейша.