"Объединенный список" лидирует с большим отрывом: как распределились голоса на выборах в Сейм

За AS отдали 35,47% подсчитанных голосов. На втором месте с 13,41% - "Латвия на первом месте" (LPV), за ней следует объединение партий "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (SV/AJ) с 11,63%. За Национальное объединение (NA) проголосовали 9,11%. Далее идут "Прогрессивные" с 6,84% и "Новое Единство" (JV) с 6,01%. Сейчас эти партии могут рассчитывать на прохождение в Сейм.