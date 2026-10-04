"Объединенный список" лидирует с большим отрывом: как распределились голоса на выборах в Сейм
После подсчета примерно 90% голосов на выборах в 15-й Сейм с большим отрывом лидирует "Объединенный список" (AS). На места в Сейме пока претендуют только шесть партий и объединений, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Союз зеленых и крестьян (ZZS) опустился ниже пятипроцентного барьера, набрав 4,86% голосов. Выше этой отметки пока остаются шесть партий.
За AS отдали 35,47% подсчитанных голосов. На втором месте с 13,41% - "Латвия на первом месте" (LPV), за ней следует объединение партий "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (SV/AJ) с 11,63%. За Национальное объединение (NA) проголосовали 9,11%. Далее идут "Прогрессивные" с 6,84% и "Новое Единство" (JV) с 6,01%. Сейчас эти партии могут рассчитывать на прохождение в Сейм.
После того как ZZS выпал из числа партий, которые потенциально могут пройти в Сейм, значительно выросло предполагаемое количество мандатов AS. При таком соотношении сил AS может рассчитывать на 41 депутатское место. LPV может получить 17 мандатов, SV/AJ - 15, NA - 11, "Прогрессивные" - девять, а JV - семь.
Помимо ZZS, остальные партии также пока не набрали 5% голосов. За партию "Мы меняем правила" проголосовали 3,51%, за "Развитие Латвии" - 2,13%, за партию "За стабильность!" - 2,07%, за "Восходящее солнце для Латвии" - 1,35%, за "Список Гобземса" - 0,99%, за Центр согласия - 0,87%, за Новую консервативную партию - 0,33%.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.