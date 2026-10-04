Историческая победа: "Объединенный список" установил рекорд на выборах в Сейм

После завершения основного подсчета за "Объединенный список" проголосовали 35,3% избирателей. На втором месте с 13,1% голосов находится партия "Латвия на первом месте" (LPV), за ней следует объединение "Суверенная власть / Объединение младолатышей" (SV/AJ) с 11,74%. За Национальное объединение (NA) проголосовали 8,91%, за "Прогрессивных" - 7,81%, а за "Новое единство" (JV) - 6,34% избирателей.