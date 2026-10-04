Историческая победа: "Объединенный список" установил рекорд на выборах в Сейм
После подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительно победил "Объединенный список" (AS), который получил 42 мандата.
Это лучший результат политической силы на выборах в Сейм после восстановления независимости Латвии. Для сравнения: партия "Латвийский путь" получила 36 мандатов в 1993 году, "Единство" - 33 мандата в 2010-м, а "Согласие" - 31 мандат на досрочных выборах 2011 года.
Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой после восстановления независимости: в этом году проголосовали лишь 51,8% избирателей.
Голоса еще предстоит подсчитать в 30 комиссиях по голосованию по почте. Кроме того, во многих избирательных участках еще продолжают подсчитывать плюсы и минусы, отданные за кандидатов.
Предварительные результаты выборов показывают, что в следующий Сейм прошли только шесть партий. Союз зеленых и крестьян (ZZS) оказался первым за 5-процентным избирательным барьером.
После завершения основного подсчета за "Объединенный список" проголосовали 35,3% избирателей. На втором месте с 13,1% голосов находится партия "Латвия на первом месте" (LPV), за ней следует объединение "Суверенная власть / Объединение младолатышей" (SV/AJ) с 11,74%. За Национальное объединение (NA) проголосовали 8,91%, за "Прогрессивных" - 7,81%, а за "Новое единство" (JV) - 6,34% избирателей.
Таким образом, "Объединенный список" получит в Сейме 42 места, LPV - 17, SV/AJ - 15, Национальное объединение - 10, "Прогрессивные" - девять, а "Новое единство" - семь мандатов.
Остальные восемь партий, участвовавших в выборах, остались за проходным барьером. ZZS набрала 4,41% голосов, партия "Мы меняем правила" - 3,43%, а "Для развития Латвии" - 2,18%. Эти партии смогут претендовать на государственное финансирование, поскольку получили более 2% голосов избирателей.
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Чуть ниже 2-процентного барьера оказалась партия "За стабильность!" с 1,99% голосов. Партия "Восходящее солнце для Латвии" (ASL) набрала 1,33%, "Список Гобземса" - 0,98%, "Центр согласия" - 0,82%, а Новая консервативная партия - 0,33%. Все эти партии, кроме ASL, ранее получали государственное финансирование.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.