После нескольких часов ожидания ЦИК разрешила начать подсчет голосов, но не во всех урнах
Фото: LETA
После затянувшейся паузы ЦИК разрешила вскрыть урны без досрочных голосов.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 23:08

После нескольких часов ожидания ЦИК разрешила начать подсчет голосов, но не во всех урнах

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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На внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) решено разрешить начать подсчет голосов со вскрытия урн, которые использовались в день выборов и в которых нет регистрационных конвертов с досрочного голосования.

Как уже сообщалось, спустя почти три часа после завершения голосования подсчет голосов все еще не начался из-за продолжающейся проверки данных в Электронном онлайн-регистре избирателей (ETVR). Об этом агентству LETA рассказала член Рижской избирательной комиссии Лаура Крастиня.

Она пояснила, что только после завершения проверки данных и работы в регистре на участках смогут установить, кто из проголосовавших досрочно на этой неделе изменил свой выбор. Конверты с их предыдущими голосами отделят от действительных. Оставшиеся действительные конверты с досрочными голосами затем объединят с полученными в день выборов.

По наблюдениям агентства LETA, после 20:00, когда завершился прием избирателей, урны на участках оставались закрытыми и подсчет голосов не начинался. Заместитель председателя ЦИК Ивета Блауа пояснила, что во многих самоуправлениях необходимо уточнить данные. Для принятия решения о дальнейших действиях было созвано заседание комиссии.

При этом еще до разрешения на вскрытие урн на сайте ЦИК уже появились результаты голосования на ряде зарубежных участков, а также на одном участке в Юрмале.

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Центральная избирательная комиссияВыборы в Сейм 2026

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