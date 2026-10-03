После нескольких часов ожидания ЦИК разрешила начать подсчет голосов, но не во всех урнах

Она пояснила, что только после завершения проверки данных и работы в регистре на участках смогут установить, кто из проголосовавших досрочно на этой неделе изменил свой выбор. Конверты с их предыдущими голосами отделят от действительных. Оставшиеся действительные конверты с досрочными голосами затем объединят с полученными в день выборов.