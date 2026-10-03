После нескольких часов ожидания ЦИК разрешила начать подсчет голосов, но не во всех урнах
На внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) решено разрешить начать подсчет голосов со вскрытия урн, которые использовались в день выборов и в которых нет регистрационных конвертов с досрочного голосования.
Как уже сообщалось, спустя почти три часа после завершения голосования подсчет голосов все еще не начался из-за продолжающейся проверки данных в Электронном онлайн-регистре избирателей (ETVR). Об этом агентству LETA рассказала член Рижской избирательной комиссии Лаура Крастиня.
Она пояснила, что только после завершения проверки данных и работы в регистре на участках смогут установить, кто из проголосовавших досрочно на этой неделе изменил свой выбор. Конверты с их предыдущими голосами отделят от действительных. Оставшиеся действительные конверты с досрочными голосами затем объединят с полученными в день выборов.
По наблюдениям агентства LETA, после 20:00, когда завершился прием избирателей, урны на участках оставались закрытыми и подсчет голосов не начинался. Заместитель председателя ЦИК Ивета Блауа пояснила, что во многих самоуправлениях необходимо уточнить данные. Для принятия решения о дальнейших действиях было созвано заседание комиссии.
При этом еще до разрешения на вскрытие урн на сайте ЦИК уже появились результаты голосования на ряде зарубежных участков, а также на одном участке в Юрмале.