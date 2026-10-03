Почему подсчет голосов на выборах в Сейм начался с большой задержкой

Он подчеркнул, что в этом году у избирателей было больше возможностей проголосовать: в частности, несколько дней можно было сдавать голос на хранение, а также работало больше участков. Звиедрис признал, что любой процесс можно улучшить. Одним из решений, возможно, могло бы стать упразднение голосования с хранением на следующих выборах, однако, по его мнению, это было бы не лучшим вариантом, учитывая активность избирателей.