Почему подсчет голосов на выборах в Сейм начался с большой задержкой
Подсчет результатов выборов в 15-й Сейм задержался, поскольку сравнительно много граждан несколько раз сдавали голоса на хранение. Сотрудникам участков пришлось выполнить предусмотренные процедурой действия, чтобы убедиться, что голос одного человека не будет учтен несколько раз. Об этом следует из объяснений председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мариса Звиедриса на созванной ночью пресс-конференции.
Он сказал, что подсчет задержался главным образом из-за голосов, сданных на хранение: в Электронном онлайн-регистре избирателей (ETVR) нужно было проверить, не было ли повторного голосования.
По словам Звиедриса, на первый взгляд этот процесс кажется простым, но, возможно, при подготовке нужно было задать больше вопросов. Председатель ЦИК отметил, что работникам участков пришлось тщательно проверить голоса, сданные на хранение, чтобы избежать неточностей. На это ушло больше времени, чем планировалось изначально. ЦИК рассчитывала завершить процесс примерно к 22:00.
Звиедрис подтвердил, что около 00:15 ЦИК дала избирательным участкам разрешение начать подсчет голосов.
Комментируя, сколько голосов было изменено или подано повторно, Звиедрис сказал, что эта цифра неизвестна, но она определенно выше, чем в 2022 году. При этом он отверг предположение, что произошедшее может быть связано с кибератакой.
Глава ЦИК сообщил, что незадолго до полуночи локальные неточности, не связанные с голосами, сданными на хранение, наблюдались на 25 избирательных участках.
Он подчеркнул, что в этом году у избирателей было больше возможностей проголосовать: в частности, несколько дней можно было сдавать голос на хранение, а также работало больше участков. Звиедрис признал, что любой процесс можно улучшить. Одним из решений, возможно, могло бы стать упразднение голосования с хранением на следующих выборах, однако, по его мнению, это было бы не лучшим вариантом, учитывая активность избирателей.
Звиедрис также сказал, что нельзя исключать, что некоторые участки обошли инструкции. Это проверят позже. Комментируя ситуацию с участком в Юрмале, где подсчет голосов начался раньше разрешенного времени, он пояснил, что там, возможно, нарушили установленные распоряжения. Позже участок отозвал ранее предоставленную информацию, опубликованную на сайте ЦИК. При этом Звиедрис отметил, что это не станет основанием для оспаривания результатов выборов.
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По словам Звиедриса, в день выборов система работала очень хорошо, а подсчет задержался именно потому, что сотрудникам участков нужно было проверить данные. Он напомнил, что в 2022 году результатов выборов ждали 25 часов, поэтому, по его мнению, в этом году ожидание не будет намного дольше.
Как сообщалось, спустя почти три часа после окончания голосования подсчет голосов еще не начался, поскольку продолжалась проверка данных в ETVR. Об этом агентству LETA рассказала член Рижской избирательной комиссии Лаура Крастиня.
Около 22:30 заместитель председателя ЦИК Ивета Блау сообщила, что во многих самоуправлениях необходимо уточнить данные, поэтому урны для голосования пока не открывают. Для обсуждения дальнейших действий было созвано заседание ЦИК.
Несмотря на то что участкам не разрешали открывать урны, на сайте ЦИК появились результаты голосования с ряда зарубежных участков и одного участка в Юрмале. Позднее информация о результатах голосования в Юрмале с сайта исчезла.
Около 23:00 ЦИК сообщила, что на внеочередном заседании решила разрешить открыть урны, использованные в субботу, если в них нет регистрационных конвертов от предыдущего периода голосования, и начать подсчет голосов. Около 00:15 ЦИК дала участкам разрешение приступить к подсчету.
ЦИК получила от всех самоуправлений подтверждение о завершении работы ETVR и попросила начать подсчет с соблюдением процедуры: проверить в регистре аннулируемые голоса, отметить их в списках избирателей, а количество по дням внести в журнал хода выборов.