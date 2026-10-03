Четыре часа после закрытия участков - в Риге не вскрыли ни одного избирательного конверта
В день выборов в Риге так и не удалось приступить к вскрытию избирательных конвертов, сообщила агентству LETA член Рижской избирательной комиссии Лаура Крастиня.
За четыре часа после завершения голосования в субботу в столице не открыли ни одного конверта, поскольку полученные к тому моменту указания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) этого не предусматривали.
До этого ЦИК разрешила подсчет голосов из тех урн, в которых нет голосов в регистрационных конвертах. Поэтому на участках вскрывают урны и пересчитывают находящиеся в них конверты, не открывая их.
Крастиня пояснила, что Рижская избирательная комиссия пока не получила новых указаний о дальнейших действиях и, соответственно, не может передать новые инструкции участкам. Столичная комиссия продолжает ждать распоряжений ЦИК.
Как уже сообщалось, спустя почти три часа после завершения голосования подсчет голосов все еще не начался из-за продолжающейся проверки данных в Электронном онлайн-регистре избирателей (ETVR). Об этом агентству LETA ранее рассказала Крастиня.
Около 22:30 заместитель председателя ЦИК Ивета Блауа сообщила, что урны не вскрывают, поскольку во многих самоуправлениях необходимо уточнить данные. Для принятия решения о дальнейших действиях было созвано заседание комиссии.
Несмотря на то, что участкам еще не разрешили вскрывать урны, на сайте ЦИК появились результаты голосования на ряде зарубежных участков, а также на одном участке в Юрмале. Позднее информация о результатах голосования в Юрмале исчезла с сайта комиссии.
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Около 23:00 ЦИК сообщила, что на внеочередном заседании решено разрешить начать подсчет голосов со вскрытия урн, которые использовались в субботу и в которых нет регистрационных конвертов с досрочного голосования. Незадолго до полуночи комиссия анонсировала пресс-конференцию, посвященную задержке подсчета голосов.