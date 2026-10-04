От Риги до Франции - латвийский производитель пищевых добавок расширяет производство

Ранее именно нехватка производственных мощностей была основным препятствием, из-за которого RFF не могла удовлетворить все запросы в этой категории продукции. Как поясняет Пуриня, новая линия позволит существенно сократить время производства, повысить эффективность и более гибко выполнять заказы. Кроме того, появятся дополнительные возможности для контрактного производства - сотрудничества с компаниями, которые хотят выпускать продукцию на предприятии RFF, а продавать ее под собственным брендом или в упаковке со своим дизайном.