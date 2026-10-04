От Риги до Франции - латвийский производитель пищевых добавок расширяет производство
Производитель фармацевтической продукции Rīgas farmaceitiskā fabrika (RFF) инвестировал 200 000 евро в новую линию по производству пищевых добавок. Оборудование позволит увеличить выпуск продукции в формате шотов - небольших флаконов объемом 25 миллилитров - и расширить поставки на европейские рынки.
Новая линия увеличит производственные мощности в этой категории в 2,7 раза. Она позволит выпускать до 2700 флаконов в час, или около четырех миллионов в год. Значительную часть дополнительных мощностей предприятие планирует использовать для выполнения экспортных заказов.
По словам директора RFF Лиене Пурини, компания разрабатывает инновационные продукты в формате шотов для латвийского и европейского рынков. За короткое время продукция в новом формате уже вышла на экспортные рынки. Сейчас RFF экспортирует 20% произведенной продукции, а в дальнейшем намерена увеличить как объемы производства, так и экспортный оборот. Большую часть новых мощностей задействуют для выпуска продукции на рынки Польши, Германии, Дании, Франции и других европейских стран.
Ранее именно нехватка производственных мощностей была основным препятствием, из-за которого RFF не могла удовлетворить все запросы в этой категории продукции. Как поясняет Пуриня, новая линия позволит существенно сократить время производства, повысить эффективность и более гибко выполнять заказы. Кроме того, появятся дополнительные возможности для контрактного производства - сотрудничества с компаниями, которые хотят выпускать продукцию на предприятии RFF, а продавать ее под собственным брендом или в упаковке со своим дизайном.
Новая линия предназначена для производства различных жидких пищевых добавок, в том числе продуктов для поддержки иммунитета, энергии, красоты и нервной системы. Дополнительные мощности позволят увеличить выпуск существующей продукции, а также более гибко выполнять экспортные заказы и заказы для сторонних брендов.