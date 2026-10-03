"Объединенный список" далеко впереди - опубликованы результаты экзитпола

Судя по наблюдениям у участков, число людей, не пожелавших сообщить, за кого они проголосовали, существенно увеличилось в Земгале, где традиционно хорошие результаты показывал СЗК. Поэтому союз мог получить больше голосов, чем следует из ответов участников опроса. Несколько чаще, чем прежде, свой выбор скрывали избиратели в Риге и Видземе, тогда как жители Курземе и Латгале были более открытыми.