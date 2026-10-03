"Объединенный список" далеко впереди - опубликованы результаты экзитпола
На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список" (ОС), свидетельствуют результаты опроса проголосовавших избирателей на выходе с участков, проведенного в субботу Национальным информационным агентством LETA совместно с Латвийским общественным СМИ (LSM) и Рижским университетом Страдиня (RSU).
Согласно данным экзитпола, пятипроцентный барьер могли преодолеть еще пять политических сил: "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "Прогрессивные", "Суверенная власть"/"Младолатыши", Национальное объединение (НО) и "Новое Единство" (НЕ). Однако то, какие партии будут представлены в 15-м Сейме, покажут только официальные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По результатам опроса, за ОС могли проголосовать 35,6% избирателей, за ЛПМ - 11,3%, за "Прогрессивных" - 11,1%, за "Суверенную власть"/"Младолатышей" - 10,8%, за НО - 8,7%, а за НЕ - 6,7%.
Союз зеленых и крестьян (СЗК), "Для развития Латвии" и "Мы меняем правила", согласно результатам опроса, остаются ниже пятипроцентного барьера. За СЗК могли проголосовать 3,7%, за "Для развития Латвии" - 3,1%, а за "Мы меняем правила" - 3% избирателей.
Остальные партии могли получить менее 2% голосов, необходимых для получения государственного финансирования до следующих выборов в Сейм. Поддержка "Стабильности!" в опросе составила 1,7%, "Восходящего солнца для Латвии" - 1,3%, "Списка Гобземса" - 0,9%, "Центра согласия" - 0,6%, а Новой консервативной партии (НКП) - 0,2%.
У более чем 70 участков по всей Латвии были опрошены свыше 6500 проголосовавших избирателей. В этом году 30% респондентов отказались раскрыть свой выбор - столько же, сколько четыре года назад.
Судя по наблюдениям у участков, число людей, не пожелавших сообщить, за кого они проголосовали, существенно увеличилось в Земгале, где традиционно хорошие результаты показывал СЗК. Поэтому союз мог получить больше голосов, чем следует из ответов участников опроса. Несколько чаще, чем прежде, свой выбор скрывали избиратели в Риге и Видземе, тогда как жители Курземе и Латгале были более открытыми.
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Наблюдения показывают, что соотношение отказавшихся отвечать по предполагаемому родному языку, который интервьюеры определяли на слух, не изменилось: в целом две трети были латышскоязычными. Однако в Латгале и Риге среди тех, кто не раскрыл свой выбор, русскоязычные составляли почти половину.
По опыту предыдущих выборов известно, что избиратели нередко не хотят признаваться в поддержке политических сил, занимающих более радикальные позиции по отдельным вопросам. Поэтому более значительные расхождения с официальными результатами возможны и у партий, за которые традиционно чаще голосуют русскоязычные жители.
На участках Риги и Латгале, где раньше преобладали сторонники "Согласия", а затем "Стабильности!", участники опроса на этот раз чаще всего называли список "Суверенной власти"/"Объединения младолатышей". В Латгале, по данным опроса, больше всего голосов получила ЛПМ.
Следует учитывать, что в этом году до основного дня выборов проголосовали 11,2% избирателей. Четыре года назад этот показатель составлял 4,11%, при этом досрочно проголосовать можно было только в течение трех дней и на ограниченном числе участков. Граждане, проголосовавшие досрочно, в экзитполе не участвуют.
Четыре года назад у большинства партий результаты опроса отличались от официальных не более чем на 1,5 процентного пункта. Исключениями стали НЕ и "Прогрессивные": экзитпол показал их поддержку соответственно на 3,5 и 2,1 процентного пункта выше итогового результата.
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Методологическую поддержку при проведении опроса оказывает центр исследований рынка и общественного мнения SKDS. В Латгалии к опросу также присоединились представители неправительственного сектора.
ЦИК обещает сообщить первые данные о результатах выборов ночью. В воскресенье станут известны предварительные итоги голосования на большинстве участков.