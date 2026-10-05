Лось получил переломы после столкновения с поездом: жители Адажского края винят новый забор посреди леса

Она отмечает, что этот вопрос ранее задавался и муниципалитету Адажского края. "Если нам, местным жителям, придется ходить по лесу и смотреть, как эти животные мучаются, это очень, очень печально", - сказала женщина. По ее мнению, нынешняя ситуация создает проблему не только для животных, но потенциально и для безопасности железнодорожного движения. Женщина объясняет: если, например, животное окажется на путях перед поездом и будет смотреть в сторону приближающегося состава, машинисту придется резко тормозить. Это, в свою очередь, может создать риски и для пассажиров поезда.