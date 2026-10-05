Лось получил переломы после столкновения с поездом: жители Адажского края винят новый забор посреди леса
В конце сентября женщина, собирая грибы в лесу недалеко от железнодорожной станции в направлении Калнгале, обнаружила раненого лося. Животное лежало недалеко от железнодорожных путей - у него были сломаны обе задние ноги, причем на одной ноге частично отсутствовала кость голени. Женщина вызвала полицию, к ситуации также был привлечен охотник.
Женщина рассказала, что, по ее мнению, произошедшее может быть связано с примерно двухметровым забором, построенным между железнодорожными путями и введенной этим летом в эксплуатацию велодорожкой Вецаки - Лиласте. По ее словам, забор фактически не позволяет диким животным попасть из одного лесного массива, расположенного по одну сторону железной дороги, в другой. В заборе якобы нет ни специальных переходов для животных, ни отверстий у земли, через которые они могли бы попасть на другую сторону.
По ее версии, лось перешел железнодорожные пути из леса, однако затем оказался у забора, который не позволил ему продолжить путь. Она допускает, что ситуация могла развиваться следующим образом: оказавшись у забора, животное не смогло его преодолеть или найти в нем выход. Когда приближался поезд, лось испугался и побежал обратно в сторону путей, где произошло столкновение.
Полиция получила вызов о раненом лосе
Рижская муниципальная полиция сообщила, что во второй половине дня в воскресенье получила вызов в район Вецаки в связи с раненым диким животным - лосем. Прибыв на место, полицейские встретили заявительницу, которая проводила их к раненому животному. Поскольку лось находился уже за пределами административной территории Риги, на место были вызваны сотрудники муниципальной полиции Адажского края.
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После этого участие Рижской муниципальной полиции в ситуации завершилось, и она не может предоставить информацию о дальнейших действиях с раненым животным.
В свою очередь, муниципальная полиция Адажского края подтверждает, что 27 сентября получила вызов о раненом лосе. "Прибыв по указанному адресу, было установлено, что лосиха не может передвигаться, поскольку у нее сломаны обе задние ноги и утрачена часть кости голени одной из ног", - сообщает муниципальная полиция Адажского края.
О произошедшем был проинформирован охотничий клуб Pierīga, на территории охотничьих угодий которого находилось раненое животное. Полиция дождалась охотника, указала ему место нахождения раненого лося, а охотник, в свою очередь, проинформировал Государственную службу леса и взял на себя дальнейшие действия на месте происшествия.
Муниципальная полиция Адажского края отмечает, что ранее в этом месте вызовов, связанных с ранеными животными, не поступало.
LDz: лось оказался на путях еще предыдущим вечером
Latvijas dzelzceļš (LDz) подтверждает, что уже вечером предыдущего дня машинисту поезда пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения с вышедшим на пути лосем. Однако избежать столкновения не удалось. После происшествия поезд был задержан на шесть минут. За это время был осмотрен поезд, а также проверено место столкновения, однако лося там не обнаружили. Повреждений поезда не выявили, поэтому он продолжил движение по маршруту.
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Именно это обстоятельство вызывает у женщины вопросы о том, не следовало ли после столкновения дополнительно обследовать территорию. "Я не понимаю, почему после столкновения с диким животным со стороны Latvijas dzelzceļš не было предпринято никаких действий - почему не попросили дополнительно обследовать территорию?" - недоумевает женщина.
Она подчеркивает, что опасения по поводу влияния забора на диких животных возникли не только после происшествия с лосем. По ее словам, еще во время строительства забора местные жители обращали внимание на то, что будет с лесными животными, которые перемещаются между лесами по обе стороны железной дороги.
Она отмечает, что этот вопрос ранее задавался и муниципалитету Адажского края. "Если нам, местным жителям, придется ходить по лесу и смотреть, как эти животные мучаются, это очень, очень печально", - сказала женщина. По ее мнению, нынешняя ситуация создает проблему не только для животных, но потенциально и для безопасности железнодорожного движения. Женщина объясняет: если, например, животное окажется на путях перед поездом и будет смотреть в сторону приближающегося состава, машинисту придется резко тормозить. Это, в свою очередь, может создать риски и для пассажиров поезда.
Она также указывает, что движение поездов на этом участке железной дороги интенсивное и составы ходят примерно каждые 30 минут. Поэтому, по ее мнению, вполне закономерно, что животные, перемещаясь по своей привычной территории, могут оказаться в ситуации, когда сталкиваются одновременно с железнодорожным движением и забором.
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Забор построен в рамках проекта велодорожки
LDz объясняет, что конкретный забор был построен в рамках реализуемого Адажским краем проекта велодорожки. В документах муниципалитета строительство велодорожки Вецаки - Лиласте упоминается как часть проекта EuroVelo 13.
В технических условиях LDz для проекта было установлено требование оградить велодорожку в полосе отвода железной дороги от железнодорожных путей, чтобы не допустить выхода людей на пути и пересечения железной дороги в непредусмотренных местах.
При этом конкретное решение по забору было разработано в рамках проекта велодорожки. В ходе разработки проекта проектировщик не обращался в LDz с предложением предусмотреть в заборе дополнительные отверстия или другие решения для обеспечения перемещения диких животных. Поэтому LDz не может прокомментировать, почему такие решения не были предусмотрены в проекте. В то же время LDz указывает, что если реализующий проект или проектировщик обратится к предприятию с предложением обустроить такие места, LDz оценит их с точки зрения железнодорожной инфраструктуры и безопасности движения. Если решение будет безопасным и технически осуществимым, у предприятия не будет возражений против его реализации.