Заедаем стресс? Латвия показала один из худших результатов по ожирению в ЕС

"Эти цифры следует воспринимать как очень серьезный сигнал о здоровье общества. Ожирение - это не просто история про вес или внешний вид, а хроническая проблема со здоровьем, которая в долгосрочной перспективе повышает риск различных заболеваний. В то же время не стоит сводить ожирение лишь к тому, что "человек слишком много ест и слишком мало двигается". Все гораздо сложнее. На массу тела влияют питание, физическая активность, сон, стресс, унаследованные привычки, социально-экономические условия, доступность продуктов питания, а также биологические факторы. Поэтому и решения должны быть комплексными", - говорит преподаватель Рижского университета Страдиня, директор учебной программы "Питание" Лолита Вия Неймане.