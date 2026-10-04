Заедаем стресс? Латвия показала один из худших результатов по ожирению в ЕС
Латвия оказалась второй в Европе по распространенности ожирения: индекс массы тела 30 и выше имеют 25% жителей старше 18 лет. За 17 лет показатель вырос с 17%, и эксперты связывают это с целым комплексом причин.
"Эти цифры следует воспринимать как очень серьезный сигнал о здоровье общества. Ожирение - это не просто история про вес или внешний вид, а хроническая проблема со здоровьем, которая в долгосрочной перспективе повышает риск различных заболеваний. В то же время не стоит сводить ожирение лишь к тому, что "человек слишком много ест и слишком мало двигается". Все гораздо сложнее. На массу тела влияют питание, физическая активность, сон, стресс, унаследованные привычки, социально-экономические условия, доступность продуктов питания, а также биологические факторы. Поэтому и решения должны быть комплексными", - говорит преподаватель Рижского университета Страдиня, директор учебной программы "Питание" Лолита Вия Неймане.
С 2008 года, когда ожирением страдали 17% жителей Латвии, этот показатель существенно вырос. "За последние годы наша повседневная жизнь стала значительно более малоподвижной, в то время как калорийная, ультрапереработанная пища доступна практически в любое время и в любом месте.
Изменились и привычки питания - мы чаще едим вне традиционных приемов пищи, много времени проводим у экранов, и нередко еда становится реакцией на стресс, усталость или скуку, а не на физиологический голод", - поясняет Неймане.
Поэтому тенденция последних 15 лет не объясняется каким-то одним фактором - скорее, это результат множества мелких изменений в повседневной жизни, которые в долгосрочной перспективе оказывают огромное влияние на здоровье общества.
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Распространенность избыточного веса и ожирения растет и с увеличением доли пожилого населения. Это подтверждают данные Центра профилактики и контроля заболеваний о распространенности избыточного веса в разных возрастных группах - больше всего таких людей в возрастной группе 65-74 года.