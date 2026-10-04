32 000 детей могут остаться без помощи: в Латвия некем заменить врачей-пенсионеров в регионах

По словам Дзалбса, средний возраст семейного врача в Латвии сейчас составляет около 55 лет, однако в некоторых регионах он достигает 60 лет и приближается к 70. "Самая большая проблема - именно то, что возрастная структура занятых в сфере здравоохранения достаточно серьезная, поскольку большая часть работников находится в предпенсионном или пенсионном возрасте. Если мы посмотрим на первичную медицинскую помощь, то средний возраст семейного врача в Латвии действительно составляет 55 лет. Если же посмотреть на отдельные самоуправления или регионы, есть места, где средний возраст семейного врача составляет 60 лет, а приближается и к 70", - сказал Дзалбс.