32 000 детей могут остаться без помощи: в Латвии некем заменить врачей-пенсионеров в регионах
В Латвии к 2030 году могут закрыться 156 практик семейных врачей, обслуживающих около 230 000 жителей, включая 32 000 детей. Президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс указывает, что в отдельных самоуправлениях 60-70% семейных врачей уже достигли пенсионного возраста. Как решить эту проблему?
По словам Дзалбса, средний возраст семейного врача в Латвии сейчас составляет около 55 лет, однако в некоторых регионах он достигает 60 лет и приближается к 70. "Самая большая проблема - именно то, что возрастная структура занятых в сфере здравоохранения достаточно серьезная, поскольку большая часть работников находится в предпенсионном или пенсионном возрасте. Если мы посмотрим на первичную медицинскую помощь, то средний возраст семейного врача в Латвии действительно составляет 55 лет. Если же посмотреть на отдельные самоуправления или регионы, есть места, где средний возраст семейного врача составляет 60 лет, а приближается и к 70", - сказал Дзалбс.
По его словам, в отдельных местах ситуация еще сложнее - около 70% семейных врачей уже находятся в пенсионном возрасте.
Одним из новых инструментов привлечения врачей в регионы в этом году стала государственная программа поддержки, получившая название "сельский коэффициент". Она предусматривает дополнительные выплаты семейным врачам, которые готовы работать за пределами Риги, в том числе более чем в 100 километрах от столицы, а также открывать или продолжать работу практики в малонаселенных местах, где существует потребность в семейном враче.
Сейчас дополнительные выплаты составляют примерно 500-700 евро в месяц. В наиболее удаленных приграничных территориях они в определенных случаях могут достигать 1500 евро в месяц. При этом врач должен соответствовать установленным критериям, в том числе обеспечивать определенный объем профилактических осмотров детей и работу с пожилыми пациентами.
Дзалбс отмечает, что программа существует всего несколько месяцев, однако первые результаты дают основания продолжать ее развивать. По его словам, ассоциация уже опросила около ста семейных врачей, и примерно 75% опрошенных считают такую поддержку хорошим решением, которое следует развивать и финансировать. "Это один из очень хороших вариантов, который помогает привлекать молодых коллег в регионы. Поэтому первоначальные решения уже есть, но это определенно только самое начало", - сказал он.
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При этом проблема кадрового дефицита не ограничивается нынешним возрастом врачей. Недавний отчет Государственного контроля о детском здравоохранении также обращает внимание на будущую доступность семейных врачей. В документе указано, что, хотя детское здравоохранение определено в Латвии как приоритет, на практике не создана полноценная система, которая позволяла бы обеспечить этот приоритет.
Согласно приведенным данным, до 2030 года 156 практик семейных врачей могут прекратить договорные отношения с Национальной службой здравоохранения. Это около 13% от общего числа практик. При этом на данный момент на эти территории еще не подал заявку ни один врач, готовый заменить специалистов.
Особенно значимо то, что пациентами этих 156 практик являются около 32 000 детей. Если учитывать всех зарегистрированных пациентов, речь идет примерно о 230 000 жителей.
"Это очень большая цифра. Она также показывает, сколько семейный врач делает в своей повседневной работе и какое количество жителей обслуживает одна практика", - отметил Дзалбс. По его словам, именно поэтому проблема требует системного решения. В отдельных регионах значительная доля врачей в ближайшие годы может выйти на пенсию, а желающих работать в сельской местности пока недостаточно.
"Проблема действительно существует, потому что, как я уже упоминал, есть самоуправления, где примерно 60-70% семейных врачей находятся в пенсионном возрасте и в ближайшие годы собираются выйти на пенсию. При этом желающих работать в сельской местности сейчас немного, но эти меры поддержки наконец введены, и существуют они всего несколько месяцев", - сказал Дзалбс.
По мнению врача, финансовая поддержка может стать одним из инструментов решения проблемы. Подобные сложности существуют и в других европейских странах, в том числе в Норвегии и Швеции, особенно в удаленных северных регионах.
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Однако конкуренция за молодых врачей существует не только между регионами внутри Латвии, но и между странами. Ведущий предположил, что в будущем Латвии, возможно, придется привлекать врачей из Норвегии и Швеции, поскольку эти страны также пытаются переманивать наших специалистов.
Сам Дзалбс считает такой сценарий маловероятным из-за разницы в уровне оплаты труда. "Я думаю, это маловероятно, потому что разница в зарплатах гораздо, гораздо существеннее. Мы говорим о том, что зарплата семейного врача в Норвегии может быть в пять-шесть раз выше, чем в Латвии. В таких удаленных районах она может быть еще выше", - сказал он.
При этом возможность для латвийских врачей работать за рубежом остается. По словам Дзалбса, специалисты, получившие образование в Латвии, имеют возможность свободно работать в других странах ЕС, а знание иностранных языков расширяет эти возможности. Кроме того, развитие дистанционных технологий позволяет некоторым медицинским специалистам физически находиться в Латвии и обслуживать пациентов за рубежом.
Поэтому, считает Дзалбс, для Латвии особенно важно сделать условия работы в регионах привлекательными не только с финансовой точки зрения. По словам врача, разговоры с молодыми специалистами показывают, что на решение открыть практику в отдаленном регионе влияют не только деньги. Среди факторов, которые могут отпугивать молодых врачей, он называет условия труда, чрезмерные требования и интенсивность работы, большую административную и бюрократическую нагрузку, а также ощущение неуверенности и одиночества.