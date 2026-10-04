Как Kārums сделал Латвию оранжевой - неожиданные детали истории знаменитого бренда
Популярный латвийский сладкий сырок Kārums не только получил узнаваемую оранжевую упаковку, но, по словам председателя правления Rīgas piena kombināts Артура Чирьевскиса, повлиял на визуальный стиль других компаний в Латвии. Об истории бренда он рассказал в программе "Latvijas labums" на TV24.
По словам Чирьевскиса, когда Kārums создавался в начале 1990-х годов, в оформлении брендов господствовали совсем другие правила. Компании старались выглядеть солидно и официально, а в цветовой гамме преобладали темно-зеленый, темно-красный и другие темные оттенки.
На этом фоне Kārums выделился ярким оранжевым цветом.
"Kārums сделал Латвию оранжевой, а оранжевый часто ассоциируется с цветом счастья. Когда Kārums создавался в начале 90-х, классический принцип создания брендов заключался в том, что нужно выглядеть очень официально, а все цвета были очень темными - зеленый, красный. Kārums был первым таким продуманным примером, который привлекал внимание", - сказал Чирьевскис.
По его словам, сегодня оранжевый цвет можно увидеть в визуальной идентичности сразу нескольких крупных компаний. В частности, он упомянул крупнейший банк, крупнейшие компании, работающие с пакоматами, и крупного оператора связи. "Мы сделали Латвию оранжевой", - считает глава Rīgas piena kombināts.
Однако оранжевый цвет - не единственная отличительная черта Kārums. Еще один символ бренда - ворона. На вопрос ведущего, почему именно она, Чирьевскис ответил коротко: "А почему нет. Вот и ответ". Он объяснил, что при создании бренда в 1990-е годы перед разработчиками стоял выбор: использовать традиционный образ коровы или другой привычный для молочного продукта символ либо придумать нечто, что придаст продукту дополнительную индивидуальность и поможет ему выделиться.
При этом в истории Kārums был период, когда ворона исчезла с упаковки. Это произошло во время одного из этапов истории Rīgas piena kombināts, когда компания проходила через разные периоды владения и смену инвесторов. По словам Чирьевскиса, в определенный момент контрольный пакет предприятия принадлежал американскому фонду. Руководство компании тогда решило отказаться от изображения вороны. Однако это решение оказалось недолговечным. По словам Чирьевскиса, после ухода той команды решение практически сразу пересмотрели. "Как только эти коллеги покинули компанию, буквально на следующий день мы вернули Kārums его визуальную идентичность", - сказал он.