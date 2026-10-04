Как Kārums сделал Латвию оранжевой - неожиданные детали истории знаменитого бренда

При этом в истории Kārums был период, когда ворона исчезла с упаковки. Это произошло во время одного из этапов истории Rīgas piena kombināts, когда компания проходила через разные периоды владения и смену инвесторов. По словам Чирьевскиса, в определенный момент контрольный пакет предприятия принадлежал американскому фонду. Руководство компании тогда решило отказаться от изображения вороны. Однако это решение оказалось недолговечным. По словам Чирьевскиса, после ухода той команды решение практически сразу пересмотрели. "Как только эти коллеги покинули компанию, буквально на следующий день мы вернули Kārums его визуальную идентичность", - сказал он.