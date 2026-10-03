На одном из участков в Риге аннулировали голоса - что произошло?

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила LETA, что в субботу во время голосования в одном из мест заключения в Риге обнаружилось, что проголосовал человек, срок действия удостоверяющего личность документа которого истек. При этом его личность была установлена, а сам он был включен в список подавших заявления на голосование в месте заключения. По информации LETA, инцидент произошел в Рижской центральной тюрьме.