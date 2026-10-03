На одном из участков в Риге аннулировали голоса - что произошло?
В Рижской центральной тюрьме пришлось аннулировать поданные на выборах в Сейм голоса и начать голосование заново. Причиной стал просроченный документ одного заключенного, чей конверт уже оказался в общей урне.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила LETA, что в субботу во время голосования в одном из мест заключения в Риге обнаружилось, что проголосовал человек, срок действия удостоверяющего личность документа которого истек. При этом его личность была установлена, а сам он был включен в список подавших заявления на голосование в месте заключения. По информации LETA, инцидент произошел в Рижской центральной тюрьме.
Заключенный уже опустил избирательный конверт в урну, где тот смешался с остальными и выделить его было невозможно. Чтобы обеспечить законность избирательного процесса и исключить сомнения в действительности поданных в этом месте голосов, ЦИК на внеочередном заседании решила аннулировать их и организовать повторное голосование.
Повторное голосование проходит в ту же субботу и продолжится, пока не проголосует последний избиратель. ЦИК подчеркнула, что ситуацию выявили и приняли меры еще в день выборов, поэтому она не повлияет на общий процесс подведения итогов.
Благодаря принятому решению в результатах выборов будут учтены только голоса, поданные при повторном голосовании, организованном в соответствии с установленным порядком.