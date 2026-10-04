В приграничном крае Латвии отремонтировали важную для местных жителей дорогу
Открыт реконструированный участок региональной автодороги Гулбене–Балви–Виляка–граница с Россией (Виентули) (P35).
Открыт реконструированный участок региональной автодороги Гулбене–Балви–Виляка–граница с Россией (Виентули) (P35) на отрезке от Литене до Балви (17,47–32,34 км) в Балвском края. В ходе проекта улучшено техническое состояние дороги. От поселка Кубули до Балви вдоль автодороги P35 построена новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов.
Как сообщает Latvijas valsts ceļi, это самая интенсивная региональная дорога в Балвском крае, и инвестиции в нее приносят пользу не только Балвскому и Гулбенскому краям, но и всему региону. В рамках проекта реконструировано около 15 километров дороги, выполнены работы на четырех мостах и построена новая пешеходно-велосипедная дорожка от Кубули до Балви.
В рамках проекта перестроена конструкция дорожной одежды и уложено три слоя асфальтобетонного покрытия. Приведена в порядок система водоотвода, установлено дорожное оборудование и знаки.
Работы выполнены на четырех мостах. Мост через реку Курна в Кубули (29,49 км) был демонтирован и перестроен в виде крупногабаритной стальной арочной водопропускной трубы с пролетом шириной 8,7 м. Мост через Апкартупите (20,51 км) также был демонтирован, на его месте устроена новая стальная водопропускная труба. На мосту через реку Сита (22,30 км) выполнены необходимые работы по перестройке, а также проведены восстановительные работы на мосту через реку Дзирла (24,63 км). У дороги Друвениеку (31,08 км) построена новая крупная водопропускная труба.
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От Кубули до Балви (29,48–32,43 км) построена пешеходно-велосипедная дорожка с асфальтовым покрытием, соединенная с существующей инфраструктурой в Балви.
Стоимость этих работ составляет 13 343 399,59 евро (с НДС), финансирование — из государственного бюджета.
За счет средств самоуправления Балвского края установлено освещение пешеходно-велодорожки, смонтированы пять «умных» урн и одна «умная» скамейка, а также обустроен публичный пункт обслуживания велосипедов. Вклад самоуправления — 192 000 евро (с НДС).
Строительные работы начались летом 2025 года и завершились этой осенью.
Председатель думы самоуправления Балвского края Янис Труповниекс признал, что на протяжении 30 лет жители Кубули, Балви и окрестностей ждали реконструкции этой автодороги.