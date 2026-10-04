В приграничном крае Латвии отремонтировали важную для местных жителей дорогу

Работы выполнены на четырех мостах. Мост через реку Курна в Кубули (29,49 км) был демонтирован и перестроен в виде крупногабаритной стальной арочной водопропускной трубы с пролетом шириной 8,7 м. Мост через Апкартупите (20,51 км) также был демонтирован, на его месте устроена новая стальная водопропускная труба. На мосту через реку Сита (22,30 км) выполнены необходимые работы по перестройке, а также проведены восстановительные работы на мосту через реку Дзирла (24,63 км). У дороги Друвениеку (31,08 км) построена новая крупная водопропускная труба.