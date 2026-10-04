В ЕС опубликованы печальные данные о смертности в Латвии и других странах от болезней системы кровообращения

Латвия оказалась среди 25 регионов ЕС (NUTS 2), где болезни системы кровообращения стали причиной как минимум половины всех смертей. Поскольку на уровне NUTS 2 вся Латвия рассматривается Eurostat как один регион, показатель 52,2% относится ко всей стране. В эту же группу вошли оба региона Литвы, все регионы Болгарии и Румынии, шесть из восьми регионов Венгрии и два из четырех регионов Словакии.