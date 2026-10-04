В ЕС опубликованы печальные данные о смертности в Латвии и других странах от болезней системы кровообращения
Болезни системы кровообращения остаются одной из наиболее серьезных причин смертности в Латвии. В 2023 году на них пришлось 52,2% всех смертей в стране – значительно больше, чем в среднем по Европейскому союзу, где этот показатель составлял 32,5%.
Как сообщает Eurostat, к болезням системы кровообращения относятся, в частности, ишемическая болезнь сердца, заболевания, связанные с повышенным артериальным давлением, а также цереброваскулярные заболевания. Всего в 2023 году они стали причиной около 1,6 млн смертей в странах ЕС.
Латвия оказалась среди 25 регионов ЕС (NUTS 2), где болезни системы кровообращения стали причиной как минимум половины всех смертей. Поскольку на уровне NUTS 2 вся Латвия рассматривается Eurostat как один регион, показатель 52,2% относится ко всей стране. В эту же группу вошли оба региона Литвы, все регионы Болгарии и Румынии, шесть из восьми регионов Венгрии и два из четырех регионов Словакии.
Самая высокая доля была зарегистрирована в болгарском регионе Южный Центральный – 67,3%. На втором месте оказался другой регион Болгарии – Юго-Восточный, где болезни системы кровообращения стали причиной 66,4% смертей. В румынском регионе Юго-Западная Олтения показатель достиг 63,8%. В одном из двух регионов Литвы – Центральной и Западной Литве – он составил 53,7%.
Положение Латвии особенно заметно и при сравнении стандартизированного уровня смертности, который позволяет учитывать различия в возрастной структуре населения разных стран. В 2023 году в среднем по ЕС от болезней системы кровообращения приходилось 313 смертей на 100 000 жителей. В Латвии показатель достиг 726 случаев на 100 000 – более чем в два раза выше среднего по ЕС.
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По этому показателю Латвия занимала третье место среди стран Евросоюза. Выше смертность была только в Болгарии – 923 случая на 100 000 жителей – и Румынии – 787. Самые низкие показатели Eurostat зафиксировал во Франции – 163, Испании – 200 и Дании – 208 смертей на 100 000 жителей.
В пяти регионах ЕС болезни системы кровообращения стали причиной менее 20% всех смертей, причем все они находятся во Франции. Минимальный показатель зафиксирован на Мартинике – 18,2%, далее следуют Прованс – Альпы – Лазурный Берег – 19%, Гваделупа – 19,1%, столичный регион Иль-де-Франс – 19,4% и Франш-Конте – 19,9%.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что по уровню смертности от одной опасной болезни Латвия оказалась на втором месте в ЕС.