airBaltic проведет сокращение числа сотрудников в Эстонии
Латвийская авиакомпания airBaltic планирует сократить часть сотрудников в Эстонии. Увольнения станут частью нового бизнес-плана перевозчика, предусматривающего уменьшение масштабов деятельности и сокращение расходов,
В свою очередь эстонское деловое издание Äripäev сообщает, что изменения затронут в том числе работающих в Эстонии пилотов и бортпроводников.
Сокращение персонала происходит на фоне серьезного уменьшения присутствия airBaltic в Таллине. В летнем сезоне 2027 года авиакомпания намерена выполнять из эстонской столицы 13 прямых маршрутов вместо нынешних 24. Из расписания исчезнут рейсы в Афины, Гамбург, Тирану, Биллунн, Бургас, Копенгаген, Мальту, Осло, Пальма-де-Майорку, Родос и Сплит.
Изменения в Эстонии являются частью более масштабной реструктуризации airBaltic. Согласно новому бизнес-плану, к концу 2026 года перевозчик намерен сократить эксплуатируемый флот до 36 самолетов. Латвийский авиационный профсоюз ранее предупреждал, что столь существенное уменьшение флота неизбежно отразится на численности персонала.
В сентябре руководство airBaltic подтвердило, что обсуждает с профсоюзами изменения численности сотрудников. Параллельно авиакомпания начала процедуру реструктуризации в США в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве.
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Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что airBaltic собирается экономить даже на гигиенических пакетах в салонах самолетов.