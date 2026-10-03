airBaltic проведет сокращение числа сотрудников в Эстонии
Фото: LETA
airBaltic вступает в период экономии.
В мире

airBaltic проведет сокращение числа сотрудников в Эстонии

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Латвийская авиакомпания airBaltic планирует сократить часть сотрудников в Эстонии. Увольнения станут частью нового бизнес-плана перевозчика, предусматривающего уменьшение масштабов деятельности и сокращение расходов,

Как пишет Postimees, столкнувшаяся с трудностями авиакомпания Air Baltic планирует сократить в Эстонии 12-16 человек. Это число предприятие указало в предварительном уведомлении о коллективном сокращении, которое оно подало в эстонскую Кассу по безработице.

В свою очередь эстонское деловое издание Äripäev сообщает, что изменения затронут в том числе работающих в Эстонии пилотов и бортпроводников. 

Сокращение персонала происходит на фоне серьезного уменьшения присутствия airBaltic в Таллине. В летнем сезоне 2027 года авиакомпания намерена выполнять из эстонской столицы 13 прямых маршрутов вместо нынешних 24. Из расписания исчезнут рейсы в Афины, Гамбург, Тирану, Биллунн, Бургас, Копенгаген, Мальту, Осло, Пальма-де-Майорку, Родос и Сплит. 

Изменения в Эстонии являются частью более масштабной реструктуризации airBaltic. Согласно новому бизнес-плану, к концу 2026 года перевозчик намерен сократить эксплуатируемый флот до 36 самолетов. Латвийский авиационный профсоюз ранее предупреждал, что столь существенное уменьшение флота неизбежно отразится на численности персонала. 

В сентябре руководство airBaltic подтвердило, что обсуждает с профсоюзами изменения численности сотрудников. Параллельно авиакомпания начала процедуру реструктуризации в США в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. 

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