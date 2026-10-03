airBaltic проведет сокращение числа сотрудников в Эстонии

Как пишет Postimees, столкнувшаяся с трудностями авиакомпания Air Baltic планирует сократить в Эстонии 12-16 человек. Это число предприятие указало в предварительном уведомлении о коллективном сокращении, которое оно подало в эстонскую Кассу по безработице.