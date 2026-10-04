В ЕС готовят приятный сюрприз для авиапассажиров. Когда и что именно?

Таким образом, пассажирам больше не придется отдельно доплачивать за небольшую сумку или чемодан, размещаемый на багажной полке. Сейчас многие бюджетные авиакомпании включают в базовый тариф только небольшой предмет, который можно разместить под креслом, а за дополнительную ручную кладь требуют доплату.