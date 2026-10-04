В ЕС готовят приятный сюрприз для авиапассажиров. Когда и что именно?
Авиапассажиры в Евросоюзе смогут бесплатно брать на борт самолета два предмета ручной клади. Новые требования должны унифицировать правила авиакомпаний и сократить дополнительные сборы за багаж.
Как сообщает Euronews, согласно новым правилам, в стоимость стандартного авиабилета должны входить небольшой личный предмет – например, дамская сумка или рюкзак, который помещается под впереди стоящим креслом, – а также более крупная ручная кладь весом до семи килограммов. Сумма ее трех измерений – длины, ширины и высоты – не должна превышать 100 сантиметров.
Таким образом, пассажирам больше не придется отдельно доплачивать за небольшую сумку или чемодан, размещаемый на багажной полке. Сейчас многие бюджетные авиакомпании включают в базовый тариф только небольшой предмет, который можно разместить под креслом, а за дополнительную ручную кладь требуют доплату.
При этом авиакомпании смогут сохранить более дешевые тарифы для тех, кто добровольно откажется от дополнительной ручной клади. Как именно будет работать такая система ценообразования, пока окончательно не определено.
Новые требования являются частью более масштабной реформы прав авиапассажиров в ЕС, которая также касается задержек и отмен рейсов и выплаты компенсаций.
Путешественникам, однако, придется подождать. Новые правила начнут действовать не раньше конца 2027 года, а октябрь 2027 года рассматривается как самая ранняя возможная дата. До этого законодательству необходимо пройти оставшиеся формальные процедуры ЕС.
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