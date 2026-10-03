Не все смогли проголосовать с первого раза - на участках в Латвии возникают очереди и недоразумения

На участке №85 в Рижской Гризинькалнской средней школе имени И. Г. Гердера после 12:00 тоже был момент, когда очередь вытянулась за двери школы. Однако уже около 13:00 большого скопления людей не было. Запрещенной агитации на этих трех участках или рядом с ними их руководители к середине дня не наблюдали.