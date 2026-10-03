Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.
Не все смогли проголосовать с первого раза - на участках в Латвии возникают очереди и недоразумения
В субботу, 3 октября, голосование на выборах в 15-й Сейм проходит преимущественно спокойно, однако на отдельных участках избирателям приходится ждать в очередях, а сотрудникам комиссий - разбираться с нестандартными ситуациями.
Судя по информации агентства LETA и рассказам представителей избирательных комиссий, к середине дня серьезных сбоев, мешающих проведению голосования на описанных участках, не было. При этом поток избирателей распределяется неравномерно: даже на соседних участках ситуация может заметно отличаться.
В Елгаве некоторые избиратели уходили из очереди
Около полудня на участке №203 в Елгавской Парлиелупской основной школе образовалась очередь из нескольких десятков человек. Как наблюдало агентство LETA, в этот момент избирателей регистрировала только часть сотрудников, тогда как несколько работников отсутствовали в зале.
Некоторые посетители не захотели ждать и ушли, допустив, что вернутся проголосовать вечером. Задержки возникали и возле столов регистрации, и перед кабинками для голосования: отдельным избирателям требовалось больше времени, чтобы определиться с выбором. Когда все сотрудники, занимавшиеся регистрацией, вернулись в зал, очередь исчезла.
Среди голосовавших были люди разных возрастов и национальностей, в том числе семьи с детьми. Часть посетителей еще до голосования обсуждала политические события в стране.
В Риге на одном участке очередь выходила на улицу, на другом ее не было
В рижском Гризинькалнсе голосование к середине дня также проходило спокойно, но нагрузка на участки различалась. На участке №87 на улице Деглава очереди не возникали, хотя в середине дня люди приходили непрерывно. По словам руководителя участка, традиционно высокой активности здесь не бывает, и нынешние выборы пока не стали исключением.
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В то же время на участке №86 в Koka Rīga около 13:00 очередь выходила за двери. Она начала увеличиваться примерно с полудня. Руководитель участка рассказал, что в дни предварительного голосования этот участок занимал 26-е место среди рижских по активности избирателей. По его наблюдениям, сюда преимущественно приходят молодые люди.
На участке №85 в Рижской Гризинькалнской средней школе имени И. Г. Гердера после 12:00 тоже был момент, когда очередь вытянулась за двери школы. Однако уже около 13:00 большого скопления людей не было. Запрещенной агитации на этих трех участках или рядом с ними их руководители к середине дня не наблюдали.
В Саулкрастском крае голосование совмещали с поездкой на рынок
В Саулкрастском крае очереди у участков образуются постоянно, рассказала председатель краевой избирательной комиссии Рута Кевиешена. Самая высокая активность отмечается в Саулкрасты, но жители активно голосуют также в Звейниекциемсе, Лое и Пабажи.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 12:00 в крае проголосовали 2972 человека, или 36,03% избирателей. Немного позже 13:00, по информации Кевиешены, общее число проголосовавших с учетом предварительного голосования достигло 3535.
Председатель комиссии предположила, что активности способствует хорошая погода. Особенно заметный наплыв был около полудня, что она связала в том числе с рынком в расположенном неподалеку Скулте: до или после его посещения люди отправлялись голосовать в Саулкрасты и Звейниекциемс. По ее прогнозу, в течение дня поток должен оставаться равномерным, а к вечеру может уменьшиться.
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В Тукумском крае наибольший наплыв избирателей наблюдался утром. На отдельных участках в городе возникали очереди, однако, по словам председателя краевой избирательной комиссии Лиене Зервены, сотрудники справлялись с работой. К 12:00 в крае проголосовали 10 186 человек, или 29,56%. Комиссия готовилась и к возможному увеличению потока вечером, ориентируясь в том числе на обращения участков по поводу запасов конвертов и бюллетеней.
В Тукумском крае отказ в голосовании вызвал агрессивную реакцию
Один из наиболее напряженных эпизодов произошел на участке в Тукумском крае. Человек пришел со свидетельством о рождении и справкой из полиции, рассчитывая проголосовать по этим документам. Получив отказ, он отреагировал крайне агрессивно.
К голосованию его не допустили. Председатель комиссии предположила, что по этому случаю может поступить жалоба в ЦИК, однако о поданной жалобе на момент разговора не сообщалось.
На участке №87 на улице Деглава в Риге пожилой мужчина сначала не хотел сообщать сотрудникам свой персональный код. Когда ему объяснили, что без предъявления документа проголосовать не получится, он показал паспорт. Выяснилось, что срок его действия истек еще в августе. Мужчину не допустили к голосованию, после чего он без возражений ушел.
В Юрмале тоже возникали вопросы к документам и процедуре: один посетитель хотел проголосовать с видом на жительство, другой - по доверенности. А на участке в Koka Rīga пожилая женщина случайно оторвала от конверта часть, которую должны отделять сотрудники при подсчете голосов. Ей выдали новый конверт, а произошедшее зарегистрировали. Это заняло дополнительное время, но других затруднений не вызвало.
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Почему часть жителей Юрмалы и Олайне едет голосовать в Ригу
Сравнительно низкая явка в отдельных самоуправлениях не обязательно означает, что их жители не участвуют в выборах. В избирательных комиссиях Юрмалы и Олайнского края предположили, что часть местных избирателей отправляется в столицу, чтобы поддержать кандидатов Рижского избирательного округа.
Председатель Юрмальской городской избирательной комиссии Инга Явношина оценила активность положительно и сообщила, что она выше, чем на предыдущих выборах. При этом к 12:00 Юрмала была среди самоуправлений с самыми низкими показателями явки. Одним из возможных объяснений, по ее словам, как раз являются поездки на голосование в Ригу.
На одном из юрмальских участков избиратель уже расписался при регистрации, а затем решил, что все-таки хочет отправиться голосовать в столицу. Как пояснила Явношина, после регистрации сделать это уже было нельзя.
Руководитель избирательной комиссии Олайнского края Мартиньш Григорьев отметил, что исторически активность в крае была сравнительно низкой, однако люди приходят и голосуют. Часть жителей выбирает Ригу, а поблизости находится и Земгальский избирательный округ. По его словам, голосование проходит спокойно, без происшествий и проблем с системами, хотя отдельным посетителям приходится объяснять правила. Например, некоторые хотят положить в конверт бюллетени сразу двух политических сил.
Похожий вопрос возник и в Краславском крае: одна избирательница удивилась, что на местном участке ей предлагают голосовать за списки Латгальского округа, тогда как она хотела поддержать кандидатов Рижского.
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На востоке страны местами приходилось ждать до 20 минут
В Краславском, Балвском, Алуксненском, Лудзенском и Резекненском краях представители комиссий сообщили о спокойном ходе выборов. На крупных участках местами возникали очереди, но о серьезных происшествиях комиссии не сообщали.
Председатель избирательной комиссии Краславского края Зане Лочмеле рассказала, что к 12:00 проголосовали более 2700 человек. На крупных участках ожидание временами достигало 20 минут. По ее оценке, избиратели хотят перемен, при этом различия во взглядах жителей не приводят к агрессии.
В Балвском крае руководитель комиссии Илона Лочмеле также отметила заметную активность и очереди в отдельных местах. Иногда посетители выражали недовольство из-за непонимания процедуры, однако после объяснений вопросы удавалось разрешить.
В Алуксненском крае, по словам председателя комиссии Илзе Рубене, избирателей много, а на крупных городских участках образуются очереди. В Лудзенском крае активность наблюдается и на небольших участках. Руководитель местной комиссии Иева Гаевска подчеркнула, что комиссии хорошо укомплектованы и в них преимущественно работают опытные сотрудники.
Сравнительно низкие показатели явки в Резекненском крае председатель комиссии Юрис Домбровскис объяснил в том числе тем, что часть жителей голосует в городе Резекне, где их голоса учитываются отдельно. Кроме того, жители края могут воспользоваться любым другим участком.
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Зачем на конвертах писали имена и фамилии
Один из повторяющихся вопросов в разных регионах касался предварительного голосования. В Саулкрастском, Тукумском, Балвском, Алуксненском, Лудзенском и Резекненском краях некоторым избирателям приходилось объяснять, почему используются дополнительные конверты и сохраняется ли тайна голосования, если на внешнем конверте указаны имя и фамилия.
Как рассказала Кевиешена, часть людей опасалась, что по этим данным можно будет установить их выбор. Сотрудники объясняли: конверты с бюллетенями сначала извлекают из внешних регистрационных конвертов, на которых указаны данные избирателей, и перемешивают. Только после этого их открывают, поэтому связать личность человека с его голосом невозможно.
В Алуксненском крае, по словам Рубене, после таких разъяснений избиратели больше не возражали. Интерес к предварительному голосованию был заметным и в Саулкрастском крае: некоторые приходили за 15-30 минут до начала работы участков, поскольку не все заранее обращали внимание на расписание.
Системы в основном работают без сбоев, за порядком следит полиция
Представители комиссий в целом положительно оценили работу избирательных систем. В Краславском крае при передаче данных об активности однажды пришлось ждать более десяти минут, но других проблем, по словам руководителя комиссии, не было. В Алуксненском крае отмечались лишь краткие задержки, которые не мешали работе.
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В Резекненском крае система в предыдущие дни временами работала медленнее. Домбровскис допустил, что это могло быть связано с качеством интернет-соединения. В Лудзенском крае на момент разговора о проблемах не сообщали, что руководитель комиссии особо отметила на фоне затруднений во время предыдущих муниципальных выборов.
На рижском участке №87 перестал работать один из выданных телефонов Samsung. Однако оставались еще шесть аппаратов, поэтому серьезных трудностей это не создало.
Участки в разных самоуправлениях посещают сотрудники Государственной полиции и полиции самоуправлений, а в отдельных краях - также представители других служб безопасности. В Олайнском крае договорились о присутствии муниципальной полиции на участках раз в час. В Юрмале за голосованием наблюдали и международные наблюдатели.
На выборах в 15-й Сейм за 100 депутатских мест борются 1428 кандидатов из списков 14 политических сил. Проголосовать можно на любом избирательном участке до 20:00.