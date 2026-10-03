Красная дорожка, очереди и вмешательство полиции - как проходят выборы в разных городах Латвии

По словам Теко, если такой человек придет в день выборов и получит новый конверт, у него могут оказаться два конверта одновременно. Поэтому сотрудникам необходимо внимательно следить за их опусканием в урну. О подтвержденном случае подачи двух голосов таким способом он не сообщал - речь идет о его оценке возможного риска.