Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.
Красная дорожка, очереди и вмешательство полиции - как проходят выборы в разных городах Латвии
День выборов в Латвии принес не только очереди и споры из-за документов: в одном месте уже пришлось аннулировать поданные голоса и организовать голосование заново. Пока одни комиссии принимают избирателей, другие готовятся к долгой ночи подсчета, а полиция и службы безопасности проверяют сообщения о возможных нарушениях.
В Рижской центральной тюрьме голосование проводят повторно
В Рижской центральной тюрьме решили организовать повторное голосование после того, как один из заключенных проголосовал с просроченным документом, удостоверяющим личность. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), личность человека была установлена, он находился в списке подавших заявление на голосование в месте заключения, однако срок действия его документа истек.
Нарушение обнаружили, когда конверт уже был опущен в урну и смешался с остальными. Отделить этот голос от других было невозможно. На внеочередном заседании ЦИК решила аннулировать голоса, поданные в этом конкретном месте голосования, и провести процедуру повторно.
Повторное голосование организовано в ту же субботу и продолжится, пока не проголосует последний избиратель. В итогах учтут только голоса, поданные при повторной процедуре. ЦИК подчеркивает, что ситуацию выявили и исправляют в день выборов и она не повлияет на общий процесс подведения результатов.
К 16:00 проголосовали 40,46% избирателей
По данным ЦИК, к 16:00 на выборах в 15-й Сейм проголосовали 40,46% граждан, имеющих право голоса. В этот показатель включены и те, кто передал голос на хранение в предыдущие дни.
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Среди крупнейших городов самый высокий показатель был в Риге - 50,55% без учета зарубежного и почтового голосования. Председатель Рижской избирательной комиссии Илмарс Пилиниекс отметил, что это больше, чем к тому же часу на предыдущих выборах, когда показатель составлял 47,49%.
В Резекне к 16:00 проголосовали 49,06% избирателей, в Лиепае - 45,69%, в Елгаве - 45,41%, в Вентспилсе - 43,33%, в Юрмале - 38,68%. Самый низкий показатель среди перечисленных городов был в Даугавпилсе - 37,48%.
В разрезе избирательных округов активность в Видземе достигла 46,65%, в Курземе - 44,91%, в Земгале - 43,2%, в Латгале - 38,63%. Для Рижского округа ЦИК приводила показатель 50,57% без зарубежных участков и почтового голосования, а с их учетом - 34,68%. Эти цифры рассчитаны с учетом разных групп избирателей, поэтому напрямую сопоставлять их нельзя.
В Риге больше всего людей проголосовали в Domina Shopping
Самым загруженным рижским участком по числу проголосовавших в субботу к 16:00 стал участок №113 в торговом центре Domina Shopping. За день там сделали выбор 1896 человек. Далее следовали участок №44 в Рижской английской гимназии с 1679 избирателями и участок №41 в Rīga Plaza с 1610.
На участке №55 в торговом центре Zoom проголосовали 1588 человек, на участке №75 в Origo и участке №109 в Рижской 64-й средней школе - по 1541. Эти данные отражают только голосование в субботу, без голосов, переданных на хранение ранее.
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Даже в одном здании нагрузка могла заметно различаться. На другом участке в Рижской 64-й средней школе, №110, к этому времени проголосовали 525 человек. На участке №111 в здании начальной школы этой же школы - 1185.
Самые низкие показатели среди рижских участков были на участке №23 в Рижском центре жителей микрорайонов, где в субботу к 16:00 проголосовали 195 человек, и на участке №60 в центре социальной помощи и социальных услуг Латгальского районного отделения Рижской социальной службы - 200.
Полиция начала четыре административных дела
Государственная полиция до 17:00 отреагировала на 20 сигналов о возможных нарушениях, связанных с выборами. В четырех случаях начаты административные процессы.
Два дела касаются нарушения общественного порядка и создания помех работе участков в Даугавпилсе и Риге. В столице один из посетителей повредил размещенные на участке информационные плакаты.
Еще два процесса начаты из-за нарушений правил предвыборной агитации в Акнисте и Лестене, где на рекламных стендах в общедоступных местах находились агитационные материалы партии. Эти дела переданы в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Большинство поступивших в полицию сигналов не подтвердились, по некоторым проверка продолжается.
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Само KNAB к 17:00 получило 45 сигналов о возможных нарушениях. Более половины касались разрешенной активности кандидатов и других лиц в социальных сетях, в том числе призывов участвовать в выборах и голосовать за конкретного кандидата.
Служба госбезопасности проверяет сообщения о возможном подкупе голосов
Служба государственной безопасности (СГБ) обследовала большинство избирательных участков Латвии. В некоторых местах обнаружены незначительные нарушения установленного порядка, которые сразу устранили совместно с комиссиями. По сообщению службы, нарушений, существенно мешающих ходу выборов или лишающих жителей возможности проголосовать, она не выявила.
За предвыборный период и до 17:00 дня выборов СГБ зафиксировала 35 сигналов о возможных противоправных действиях. Среди них - сведения о предполагаемом подкупе голосов и других способах незаконного влияния на выбор избирателей.
Из этих сигналов 25 относятся к компетенции СГБ. Большинство уже проверено, и в завершенных проверках противоправные действия не подтвердились. Часть проверок продолжается. С отдельными людьми проведены профилактические беседы с предупреждением о возможной уголовной ответственности, а информацию, относящуюся к компетенции других учреждений, передали им для оценки.
К этому времени СГБ также не выявила систематических попыток России или других враждебных Латвии государств незаконно вмешаться в выборы и повлиять на их результаты. В целом служба оценила ход голосования как спокойный.
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В Валмиере искали отсутствующих кандидатов, а одному избирателю понадобилась помощь
На участке №915 во Валмиерской 2-й средней школе некоторые посетители хотели проголосовать за политиков, которые на этих выборах вообще не баллотируются. Здесь и на участке №914 во Валмиерской 5-й средней школе сотрудники также довольно часто слышали вопрос, почему в бюллетенях нет представителя "Объединенного списка" Андриса Кулбергса. Избирателям объясняли, что он баллотируется в другом округе.
На участке №910 в Валмиерском культурном центре при проверке паспортов у входа у сравнительно многих посетителей обнаруживался истекший срок действия документа. При этом день запомнился и необычными гостями: голосовать пришли участницы девичника, а также коллектив актеров Валмиерского театра.
На участке №912 в Валмиерской Паргауйской государственной гимназии пожилому мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но помощь начали оказывать сразу: один из сотрудников участка оказался медиком. В целом, по наблюдениям работников комиссий, избиратели вели себя спокойно, делали выбор и отправлялись по своим делам.
В Огрском крае подвозят бюллетени, а голосовать можно было в автобусе
В Огрском крае из-за высокой активности на участки доставляют дополнительные бюллетени и конверты. Председатель краевой избирательной комиссии Николай Сапожников рассказал, что очереди образовывались на всех крупных участках, особенно в середине дня. Чтобы справиться с нагрузкой, привлекли дополнительных сотрудников.
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В крае работали и две выездные комиссии. Одна принимает избирателей в помещении с 8:00 до 20:00, другая была размещена в автобусе, который с 9:00 до 14:00 находился в Дзелмес Юмправской волости. Такой вариант организовали для жителей, которые живут далеко от центра и не имеют возможности добраться туда общественным транспортом.
Поступило и много заявок на голосование на дому. Утром представители комиссии посетили больницу и пансионат, а после полудня отправились к жителям домой. Кроме того, самоуправление обеспечило генератором каждый из 28 участков, расположенных в помещениях, на случай перебоев с электричеством.
В Вентспилсе очереди наблюдались на всех участках, сообщила председатель городской избирательной комиссии Агнесе Янсоне. По ее словам, активно голосуют представители всех поколений, в том числе молодежь, впервые участвующая в выборах. Один участок заранее запросил дополнительные бюллетени и конверты, хотя материалы первоначально выдали с запасом.
В Елгаве некоторые уходили из очереди, в Даугавпилсе комиссиям помогали коллеги
Около полудня на участке №203 в Елгавской Парлиелупской основной школе образовалась очередь из нескольких десятков человек. Как наблюдало агентство LETA, в тот момент избирателей регистрировала только часть сотрудников, а несколько работников отсутствовали в зале.
Некоторые посетители не захотели ждать и ушли, допустив, что вернутся вечером. Задержки возникали и возле столов регистрации, и перед кабинками, поскольку отдельным избирателям требовалось больше времени на выбор. Когда все сотрудники, занимавшиеся регистрацией, вернулись в зал, очередь исчезла.
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Руководитель Елгавской избирательной комиссии Арвидс Пранчс рассказал, что нагрузка распределяется неравномерно: популярные участки собирают очереди, а расположенные в отдаленных местах менее востребованы. Общую атмосферу он назвал положительной - люди приходят с детьми и собаками.
Службы безопасности посещали участки в течение недели, а в субботу проверяют все места голосования, в том числе условия хранения урн. Отдельным участкам дали рекомендации по улучшению работы. По словам Пранчса, возникшие вопросы удалось решить, проблем с избирательными системами не было.
В Даугавпилсе ожидание на некоторых участках достигало примерно десяти минут. Руководитель городской комиссии Рута Велика сообщила, что в часы пик на один из участков направили представителей муниципальной комиссии для помощи коллегам. Сообщений о сбоях избирательных систем из города не поступало.
В Лиепае постелили красную дорожку, в Риге голосование совмещают с покупками
В Лиепайском доме латышского общества день выборов воспринимают как праздник, рассказала председатель городской избирательной комиссии Бенита Шениня. У здания постелили красную дорожку, а неподалеку от одного из участков проходит ярмарка.
По информации liepajniekiem.lv, в Дом латышского общества пришел голосовать 80-летний лиепайчанин в костюме Санта-Клауса. Выбор одежды он объяснил словами "ведь праздник".
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Большой интерес вызвали и отдельные детские и молодежные выборы, позволяющие познакомиться с процедурой голосования. Активнее всего участвовали школьники с первого по восьмой класс, за ними - дошкольники. В Доме латышского общества первая урна для детского голосования заполнилась уже около полудня, и ее пришлось заменить.
В Риге, на участке №74 в Stockmann, повышенную активность связывают в том числе с проходящими там "Сумасшедшими днями". Руководитель участка Даце Сталидзена предположила, что посетители стараются совместить покупки и голосование. Сотрудникам пришлось даже изменить первоначальную схему входа и выхода, подстроившись под движение людей, чтобы не заставлять их обходить участок.
Очереди возникали и у моря, и на востоке страны
В Саулкрастском крае очереди у участков образовывались постоянно. Председатель краевой избирательной комиссии Рута Кевиешена рассказала, что особенно заметный наплыв был около полудня. Она связала его в том числе с хорошей погодой и рынком в расположенной неподалеку Скулте: люди отправлялись голосовать до или после покупок.
В Тукумском крае наибольший поток наблюдался утром. На отдельных городских участках возникали очереди, но сотрудники справлялись с работой и готовились к возможному увеличению нагрузки вечером.
В Краславском, Балвском, Алуксненском, Лудзенском и Резекненском краях комиссии также сообщали о спокойном ходе выборов. На крупных участках местами приходилось ждать. В Краславском крае ожидание временами достигало 20 минут, а в Лудзенском активность отмечали и на небольших участках.
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В рижском Гризинькалнсе к середине дня ситуация различалась даже на соседних участках. На участке №87 на улице Деглава очередей не было, тогда как на участке №86 в Koka Rīga около 13:00 очередь выходила за двери. На участке №85 в Рижской Гризинькалнской средней школе имени И. Г. Гердера скопление людей за пределами здания возникло ненадолго.
Одни пришли с просроченным паспортом, другие хотели голосовать по доверенности
На одном из участков в Тукумском крае человек попытался проголосовать со свидетельством о рождении и справкой из полиции. Получив отказ, он отреагировал крайне агрессивно, рассказала председатель краевой избирательной комиссии Лиене Зервена. К голосованию его не допустили.
На рижском участке №87 пожилой мужчина сначала не хотел раскрывать сотрудникам свой персональный код. После объяснения, что без предъявления документа проголосовать нельзя, он показал паспорт, срок действия которого истек еще в августе. Мужчину не допустили к голосованию, после чего он спокойно ушел.
В Юрмале один посетитель хотел проголосовать с видом на жительство, другой - по доверенности. В Олайнском крае сотрудникам приходилось объяснять, почему нельзя положить в конверт бюллетени сразу двух политических сил.
На участке №101 в Рижской 85-й основной школе один избиратель также сначала отказался предъявить документ у входа, но затем все-таки показал его и проголосовал. Другие посетители спрашивали, нужно ли заклеивать конверт и как правильно делать отметки в бюллетене.
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Почему часть жителей едет голосовать в другой город
Число проголосовавших на местных участках не позволяет точно определить, какая доля жителей конкретного самоуправления уже сделала выбор. На выборах в Сейм можно голосовать на любом участке, и некоторые специально отправляются в другой округ ради его кандидатов.
В комиссиях Юрмалы, Олайнского и Кекавского краев рассказали, что часть местных жителей едет в Ригу, чтобы поддержать кандидатов столичного округа. Председатель Юрмальской городской комиссии Инга Явношина назвала это одним из возможных объяснений сравнительно низкого местного показателя явки к полудню.
На одном из юрмальских участков избиратель уже расписался при регистрации, а затем решил, что хочет голосовать в Риге. По словам Явношиной, после регистрации сделать это уже было нельзя. А в Краславском крае одна избирательница удивилась, что ей предложили списки Латгальского округа, хотя она хотела поддержать кандидатов Рижского.
Председатель комиссии Резекненского края Юрис Домбровскис объяснил сравнительно низкие местные показатели в том числе тем, что часть жителей голосует в городе Резекне, где их учитывают отдельно.
В Кекавском крае обратили внимание на риск с двумя конвертами
Председатель избирательной комиссии Кекавского края Алдис Теко выразил обеспокоенность возможностью злоупотребления конвертами. Он рассказал о случае, когда во время передачи голоса на хранение избиратель не опустил свой конверт в урну.
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По словам Теко, если такой человек придет в день выборов и получит новый конверт, у него могут оказаться два конверта одновременно. Поэтому сотрудникам необходимо внимательно следить за их опусканием в урну. О подтвержденном случае подачи двух голосов таким способом он не сообщал - речь идет о его оценке возможного риска.
В целом существенных происшествий в крае, по словам Теко, не было. В Кекавском доме культуры вместо одного участка теперь работают два, что помогает распределять поток избирателей.
Именные конверты вызвали вопросы в разных регионах
Один из наиболее частых вопросов касался передачи голоса на хранение. В Риге, Елгаве, Лиепае и ряде краев избиратели спрашивали, зачем нужны два конверта и почему на внешнем указывают имя и фамилию. Некоторые опасались, что это позволит установить, за кого они проголосовали.
Как объяснила руководитель участка в Stockmann Даце Сталидзена, внешний регистрационный конверт нужен, чтобы найти прежний голос, если человек проголосует повторно. В таком случае учитывается только последнее голосование, а предыдущий регистрационный конверт не вскрывают и упаковывают отдельно.
Конверты с действительными голосами извлекают из внешних конвертов с персональными данными и смешивают с остальными. Только после этого их открывают, сохраняя тайну голосования.
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В Елгаве процедура оказалась непривычной для многих еще и потому, что прежде передать голос на хранение можно было в одном месте, а в этом году - на всех участках. Сотрудники комиссий объясняли порядок действий и отвечали на вопросы.
На участках готовятся к долгой ночи подсчета
Сотрудники участка №101 в Рижской 85-й основной школе предполагают, что подсчет займет много времени из-за высокой активности. К 16:00 там проголосовал 1401 человек, из них 1055 - в субботу.
Самый интенсивный поток наблюдался до 14:00. Около полудня в очереди стояли от десяти до 15 человек. Примерно в 17:00 очереди уже не было, но избиратели продолжали приходить один за другим. По словам сотрудников, системы работали исправно.
В Кекавском крае, как рассказал Алдис Теко, голоса будут считать вручную: сначала определят результаты списков, затем подсчитают отметки возле фамилий кандидатов. Если работа пойдет без задержек, он рассчитывает завершить ее примерно к 3:00 ночи.
На выборах в 15-й Сейм за 100 депутатских мест борются 1428 кандидатов из списков 14 политических сил. Избирательные участки работают до 20:00.