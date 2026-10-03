"Доверие к политикам - ноль, но надежда остается": с какими мыслями латвийцы идут на выборы
Сегодня, 3 октября, с 08:00 до 20:00 по всей Латвии открыты избирательные участки - жители страны выбирают депутатов 15-го Сейма. Otkrito побывал на участках №56 и №57 в Кенгарагсе, и поговорил с избирателями о том, когда они определились со своим выбором, доверяют ли политикам и почему считают важным прийти и проголосовать.
Сегодня латвийцам предстоит избрать 100 депутатов парламента на следующие четыре года. Голосовать можно на любом избирательном участке страны.
Otkrito побывал на избирательных участках в Кенгарагсе и спросил людей не о том, за кого они отдали свой голос, а о том, как принимали решение и чего ждут после выборов.
Выборы в 15-ый сейм:
Галина говорит, что со своим выбором определилась вовсе не в последние дни перед голосованием.
" Я хотела голосовать за тех, за кого голосовала еще на прошлых выборах. Тогда не получилось так, как хотелось. Надеюсь, что в этом году все получится", - рассказала она.
Янис, напротив, окончательное решение принимал ближе к выборам. Примерно за месяц до голосования он начала внимательнее следить за дебатами, предвыборными кампаниями и тем, что политики делали не только непосредственно перед выборами, но и в последние несколько лет.
По его словам, важно смотреть не только на обещания кандидатов, но и на то, что они уже успели сделать и выполнили ли обещанное.
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Отношение к самому голосованию у собеседников тоже оказалось разным. Анастасия, говорит, что участвует в выборах каждый раз. "Хочется, чтобы что-нибудь уже изменилось в конце концов", - объясняет она.
Галина признается, что раньше ходила на выборы не всегда. Ей казалось, что голос одного человека вряд ли способен что-либо изменить.
"Считала: ну а что я могу изменить? Но у меня есть очень идейная, правильная подруга, которая всегда агитирует. Ну и я решила поддаться и сегодня пойти проголосовать", - рассказывает она.
Янис тоже раньше не всегда участвовал в голосовании, но со временем его отношение изменилось. По его словам, от одного человека действительно может зависеть немного, однако когда таких людей становится много, их выбор уже приобретает значение.
Еще один вопрос, который мы задали избирателям, - изменилось ли их доверие к политикам за последние годы.
Ответ Анастасии оказался однозначным:
"Вообще не доверяю, если честно. Доверия - ноль, но надежда на доверие остается. Хотелось бы, чтобы изменения уже были реальные, а не только на бумаге или в виде обещаний".
Янис смотрит на ситуацию несколько иначе. По его словам, отношение к политике во многом зависит от того, насколько сам человек интересуется происходящим, читает новости и старается разобраться в политических процессах.
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Раньше, рассказывает Янис, со стороны ему казалось, что все выглядит довольно мрачно и будто многое уже заранее решено. Однако чем глубже он стала вникать в происходящее, тем сильнее менялось это ощущение - оказалось, что многое зависит и от участия самих людей.
Галина к политике относится более отстраненно. Она говорит, что в повседневной жизни не связывает собственное благополучие напрямую с государством или политиками.
"Я неплохо живу, но это, я считаю, не благодаря политике или государству. Это мой труд: что я заслужила, что наработала, то и получила", - говорит она.
Несмотря на разное отношение к политикам и собственному влиянию на происходящее, все трое сегодня сделали свой выбор.
Избирательные участки в Латвии 3 октября работают до 20:00. Первые результаты ЦИК планирует публиковать после завершения голосования.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.