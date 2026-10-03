В центре Риги появился новый Hesburger с автокассой.
В Латвии
Сегодня 13:22
ФОТО: Hesburger вложил 2,1 млн евро в новый ресторан в Риге
Финская и балтийская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger инвестировала 2,1 миллиона евро в создание нового заведения в Риге на улице Сатеклес.
В Hesburger отмечают, что это первый ресторан сети с возможностью заказа из автомобиля, расположенный так близко к центру столицы. Его открытие позволило создать 20 новых рабочих мест.
Для ресторана построили новое здание и благоустроили прилегающую территорию. Заведение занимает три этажа общей площадью 187,7 квадратного метра. На первом этаже расположена зона обслуживания клиентов, на втором - зал на 22 места. Третий этаж предназначен для сотрудников и технических помещений.
Сейчас в Латвии работают 56 заведений Hesburger. В прошлом году объем продаж компании в стране вырос на 13% по сравнению с 2024 годом и достиг 64,78 миллиона евро.