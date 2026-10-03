Воскресенье принесет в Латвию туман и дождливые часы

В ночь на воскресенье небо будет облачным, однако существенных осадков не ожидается. При слабом ветре во многих районах, преимущественно на западе и в центральной части страны, видимость ухудшит туман и дымка. Температура воздуха понизится до +6...+11°, а местами на побережье ночь будет на несколько градусов теплее.