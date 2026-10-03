Воскресенье принесет в Латвию туман и дождливые часы
Воскресенье в Латвии начнется с тумана, а днем местами пройдут дожди. Между облаками выглянет солнце, но особо теплой погода уже не будет.
В ночь на воскресенье небо будет облачным, однако существенных осадков не ожидается. При слабом ветре во многих районах, преимущественно на западе и в центральной части страны, видимость ухудшит туман и дымка. Температура воздуха понизится до +6...+11°, а местами на побережье ночь будет на несколько градусов теплее.
В Риге ночью небо постепенно затянет облаками, но дождя не ожидается. Будет дуть слабый ветер, во второй половине ночи появятся туман и дымка. Температура воздуха составит +9...+10°.
Днем местами между облаками выглянет солнце, однако через Латвию пройдет зона осадков. В некоторых районах Курземе и Видземе ожидается дождь. Утром местами еще сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, воздух прогреется до +14...+17°.
В Риге облака временами будут рассеиваться, вечером возможен небольшой дождь. Юго-западный, западный ветер будет слабым или умеренным, температура воздуха повысится до +15...+16°.