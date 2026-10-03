Спецслужбы Латвии не обнаружили вмешательства России в текущие выборы
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) не выявила систематических попыток России или других враждебных государств повлиять на выборы. При этом до полудня ведомство получило 24 сигнала о возможных нарушениях, в том числе о предполагаемой покупке голосов и незаконном давлении на избирателей.
В предвыборный период и до 12:00 в день выборов служба получила в общей сложности 24 сигнала о возможных нарушениях, связанных с выборами. Среди них - сообщения о возможной покупке голосов и других попытках незаконно повлиять на выбор избирателей.
17 из 24 сигналов относятся к компетенции службы. Некоторые случаи уже проверены, и ни в одном из них нарушения не подтвердились. По другим проверка продолжается. По ее итогам VDD провела профилактические беседы с отдельными людьми и предупредила их о возможной уголовной ответственности. Сигналы, которые должны рассматривать другие учреждения, служба передала им по принадлежности.
VDD пока не выявила систематических попыток России или других враждебно настроенных к Латвии государств незаконно вмешаться в ход выборов и повлиять на их результат. По оценке службы, голосование проходит спокойно.
В Государственной полиции также сообщили, что до полудня серьезных происшествий и нарушений не зафиксировано. Все поступающие сигналы о возможных нарушениях проверяются. В день выборов запрещено распространять в публичном пространстве оплаченные агитационные материалы. Агентство LETA заметило в центре Риги, на улице Меркеля, автомобиль с изображением кандидата в депутаты Виктории Таране. При этом на машине не было указано название представляемого ею политического объединения "Суверенная власть / Младолатыши". Полиция подтвердила, что проверит этот случай.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией до 12:00 получило 20 сигналов о возможном присутствии агитационных материалов в публичном пространстве и других предполагаемых нарушениях закона о предвыборной агитации. Большинство обращений касались бесплатных публикаций кандидатов и других людей в социальных сетях, в том числе призывов прийти на выборы. Такие призывы в день голосования разрешены законом.
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Полиция совместно с другими учреждениями продолжает следить за общественным порядком и безопасностью выборов. О нарушениях порядка, правил агитации или признаках попыток повлиять на ход голосования просят сообщать по номеру 112.