Спецслужбы Латвии не обнаружили вмешательства России в текущие выборы

В Государственной полиции также сообщили, что до полудня серьезных происшествий и нарушений не зафиксировано. Все поступающие сигналы о возможных нарушениях проверяются. В день выборов запрещено распространять в публичном пространстве оплаченные агитационные материалы. Агентство LETA заметило в центре Риги, на улице Меркеля, автомобиль с изображением кандидата в депутаты Виктории Таране. При этом на машине не было указано название представляемого ею политического объединения "Суверенная власть / Младолатыши". Полиция подтвердила, что проверит этот случай.