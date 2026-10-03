Латвия голосовала как никогда неохотно - явка на выборах в Сейм стала рекордно низкой

На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 804 000 избирателей, или 51,63% граждан с правом голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В том числе в субботу проголосовали не менее 634 000 избирателей, или 40,76%, а остальные отдали свои голоса досрочно.