Латвия голосовала как никогда неохотно - явка на выборах в Сейм стала рекордно низкой
Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой после восстановления независимости Латвии, свидетельствует информация, обобщенная агентством LETA.
На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 804 000 избирателей, или 51,63% граждан с правом голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В том числе в субботу проголосовали не менее 634 000 избирателей, или 40,76%, а остальные отдали свои голоса досрочно.
До этого самая низкая явка была зафиксирована на выборах в 13-й Сейм, когда проголосовали 54,56% избирателей. Третий самый низкий показатель отмечен на выборах в 12-й Сейм - 58,85%.
Самая высокая явка после восстановления независимости Латвии была на выборах в 5-й Сейм - 89,9%. В выборах в 6-й Сейм участвовали 71,9% граждан с правом голоса, в 7-й Сейм - 71,89%, в 8-й Сейм - 71,51%, в 9-й Сейм - 60,98%, в 10-й Сейм - 63,12%, в 11-й Сейм - 59,45%, а в 14-й Сейм - 59,41%.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.