ФОТО: явка на выборах в Сейм превысила 40%, но пока уступает уровню 2022 года

Явка к 16:00 с учетом досрочного голосования ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2022 году, и примерно соответствует показателю выборов 2018 года. Четыре года назад к этому времени проголосовали 42,28% избирателей, а восемь лет назад - 40,42%.