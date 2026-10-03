Избирательные участки в Латвии будут открыты до 20:00.
В Латвии
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ФОТО: явка на выборах в Сейм превысила 40%, но пока уступает уровню 2022 года
На выборах в 15-й Сейм к 16:00 в Латвии проголосовали более 630 000 избирателей, или 40,48% граждан, имеющих право голоса, с учетом тех, кто проголосовал досрочно в предыдущие дни. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Непосредственно в субботу к этому часу проголосовали около 461 000 избирателей, или 29,6%.
Явка к 16:00 с учетом досрочного голосования ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2022 году, и примерно соответствует показателю выборов 2018 года. Четыре года назад к этому времени проголосовали 42,28% избирателей, а восемь лет назад - 40,42%.
При этом в 2022 и 2018 годах избирательные участки в день выборов работали на час дольше. Однако досрочно проголосовать тогда можно было только в течение трех дней и на ограниченном числе участков.
Как сообщалось, в субботу в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм. Всего в Латвии и за рубежом право голоса имеют 1 557 615 граждан. Избирательные участки в Латвии будут открыты до 20:00.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.