К полудню на выборах в Сейм проголосовали более 394 тысяч человек.
В Латвии
Сегодня 12:36
ФОТО: явка к полудню оказалась выше, чем на выборах в Сейм 2022 и 2018 годов
На выборах в 15-й Сейм к 12:00 в Латвии проголосовали более 396 000 избирателей, или 25,44% имеющих право голоса. В эти данные включены и жители, которые проголосовали заранее, в предыдущие дни, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В субботу до полудня на участки пришли почти 227 000 избирателей - 14,55% от общего числа имеющих право голоса.
С учетом предварительного голосования явка к 12:00 немного выше, чем на парламентских выборах 2022 и 2018 годов. Однако сравнение не вполне точное: тогда в день выборов участки работали на час дольше, а проголосовать заранее можно было только в течение трех дней и в ограниченном числе участков.
К этому времени четыре года назад проголосовали 23,57% избирателей, а восемь лет назад - 22,25%.
В субботу в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм. Всего в стране и за рубежом право голоса имеют 1 557 615 человек. Избирательные участки в Латвии открыты с 8:00 до 20:00.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.