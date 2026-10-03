ФОТО: явка к полудню оказалась выше, чем на выборах в Сейм 2022 и 2018 годов

С учетом предварительного голосования явка к 12:00 немного выше, чем на парламентских выборах 2022 и 2018 годов. Однако сравнение не вполне точное: тогда в день выборов участки работали на час дольше, а проголосовать заранее можно было только в течение трех дней и в ограниченном числе участков.