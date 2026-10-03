До результата прошлых выборов далеко - участие в голосовании приняли лишь 50,59% избирателей

Активность избирателей на этих выборах в Сейм была ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, прошедших в 2022 и 2018 годах. Тогда участки в день выборов работали на час дольше, а оставить голос на хранение можно было только в течение трех дней и на ограниченном числе участков.