На выборах в Сейм проголосовали 788 тысяч человек, но активность округов заметно различается.
В Латвии
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До результата прошлых выборов далеко - участие в голосовании приняли лишь 50,59% избирателей
На выборах в Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 000 избирателей, или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.
В субботу проголосовали не менее 622 000 избирателей, или 39,94%. Остальные оставили голоса на хранение в предыдущие дни.
Активность избирателей на этих выборах в Сейм была ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, прошедших в 2022 и 2018 годах. Тогда участки в день выборов работали на час дольше, а оставить голос на хранение можно было только в течение трех дней и на ограниченном числе участков.
Четыре года назад на выборах в Сейм проголосовали 59,41% избирателей, а восемь лет назад - 54,56%.
Как сообщалось ранее, на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом право голоса имеют 1 557 615 человек.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.