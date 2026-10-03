Эдгар Ринкевич проголосовал на выборах и рассказал, что считает главным для Латвии

Ринкевич заявил, что не согласен с теми, кто считает, что голосовать не за кого. "Ни один человек, ни одна партия и ни один политик не идеальны. Так не было и не будет. Но всегда можно найти того, кто ближе сердцу, - будь то большая или маленькая партия. Кому-то чей-то выбор может показаться неприемлемым, но право решать принадлежит нам самим", - подчеркнул президент. Он добавил, что его работа начнется в понедельник.