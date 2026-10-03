Эдгар Ринкевич проголосовал на выборах и рассказал, что считает главным для Латвии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич признался, что выбирать партию на нынешних выборах было непросто даже ему. После голосования он рассказал, какие вопросы повлияли на его решение и почему считает важным, чтобы каждый избиратель пришел на участок.
Эдгар Ринкевич после голосования в субботу заявил, что тщательно обдумал свое решение. Ринкевич отметил, что следит за тем, что сделано и что еще предстоит выполнить, изучает программы и оценивает результаты работы партий, а к их обещаниям относится критически. "Если говорить откровенно, сделать выбор не так-то просто", - подчеркнул президент.
Ринкевич рассказал, что у него есть собственные критерии, которыми он руководствовался и на первых для себя выборах в 1993 году, когда избирали 5-й Сейм, и сейчас. Президенту важно, чтобы Латвия сохраняла прочное положение в западноевропейском пространстве. Среди других приоритетов он назвал безопасность, оборону, демографию, экономическое развитие и здравоохранение.
"Совершенно точно важно, чтобы люди пришли и сделали свой выбор. Если ты не приходишь на выборы, за тебя решает кто-то другой: кто-то другой наделяет представителей мандатом доверия и добивается того, чтобы работали его идеи", - сказал Ринкевич.
По его словам, латвийское общество очень разнообразно, и у людей есть разные, порой противоположные взгляды на экономику, политику и другие важные для избирателей вопросы.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.
Ринкевич заявил, что не согласен с теми, кто считает, что голосовать не за кого. "Ни один человек, ни одна партия и ни один политик не идеальны. Так не было и не будет. Но всегда можно найти того, кто ближе сердцу, - будь то большая или маленькая партия. Кому-то чей-то выбор может показаться неприемлемым, но право решать принадлежит нам самим", - подчеркнул президент. Он добавил, что его работа начнется в понедельник.
Избирательные участки в Латвии будут открыты до 20:00. После завершения голосования участковые комиссии начнут вручную считать бюллетени на открытых заседаниях. Предварительные результаты будут публиковать постепенно, по мере поступления данных с участков.