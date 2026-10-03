Самоуправление Адажского края решили подвергнуть серьезной реорганизации. Что это значит для жителей?

Оно предусматривает, что самоуправление проведет реорганизацию администрации, чтобы устранить дублирование функций в нескольких сферах и упростить получение услуг для жителей. Ожидается, что новая структура самоуправления вступит в силу 1 января 2027 года, при этом в переходный период реорганизации и после него не будет сокращена ни мощность центров обслуживания населения, ни доступность услуг.