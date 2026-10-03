Самоуправление Адажского края решили подвергнуть серьезной реорганизации. Что это значит для жителей?
На заседании думы самоуправления Адажского края депутаты поддержали реорганизацию администрации самоуправления, постановив, что новые документы по реорганизации и структура должны быть рассмотрены и утверждены к заседанию думы 22 декабря 2026 года.
После широких дискуссий депутаты решили поддержать предложенное руководителем рабочей группы по реорганизации Имантсом Крастиньшем решение.
Оно предусматривает, что самоуправление проведет реорганизацию администрации, чтобы устранить дублирование функций в нескольких сферах и упростить получение услуг для жителей. Ожидается, что новая структура самоуправления вступит в силу 1 января 2027 года, при этом в переходный период реорганизации и после него не будет сокращена ни мощность центров обслуживания населения, ни доступность услуг.
Ключевые структурные изменения предусматривают создание нового Управления строительства и недвижимости путем объединения нынешних Строительного управления, Отдела территориального планирования и Отдела недвижимости. Руководитель этого нового объединенного учреждения будет выбран по результатам открытого конкурса. Одновременно будут объединены Финансовый отдел и Бухгалтерия, а также создан единый Отдел образования, спорта и молодежи, который будет курировать политику соответствующих отраслей.
Изменения затронут и коммуникацию с общественностью — существующий Отдел по связям с общественностью будет преобразован в Отдел коммуникации и общественного участия с добавлением функций общественного участия (специалист по сообществам) и туристско-информационных функций.
К заседанию думы Адажского края 22 декабря 2026 года необходимо рассмотреть и утвердить новые документы по реорганизации и структуру, а все расходы, связанные с персоналом и должностями, должны быть завершены до 31 марта 2027 года.
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Количество штатных единиц и дальнейшее трудоустройство работников в самоуправлении будет определять специальная оценочная комиссия, исходя из анализа реальных рабочих процессов и нагрузки, а не из текущей структуры. Решения о ликвидации должностей или прекращении трудовых отношений будут приниматься только после этой оценки, при строгом соблюдении требований Трудового закона. Для обеспечения справедливости процесса и защиты действующих сотрудников до завершения реорганизации в самоуправлении приостановлено объявление новых вакансий.