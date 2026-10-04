Назван самый стрессовый авиамаршрут Европы
Перелет между аэропортами Амстердам-Схипхол и Барселона-Эль-Прат признан самым стрессовым среди крупных авиамаршрутов Европы для пассажиров, которые боятся летать. К такому выводу пришла компания AirAdvisor, проанализировавшая 26 популярных европейских направлений.
При составлении рейтинга учитывались задержки и отмены рейсов, погодные условия в аэропортах отправления и назначения, а также продолжительность полета. При этом авторы исследования особо подчеркивают, что рейтинг не оценивает безопасность полетов или вероятность турбулентности – речь идет исключительно о факторах, способных усилить тревогу у пассажиров.
Маршрут Амстердам – Барселона получил 75,1 балла из 100. С сентября 2025 года по август 2026 года 7,02% рейсов на этом направлении задерживались более чем на час, 0,83% – более чем на три часа, а 2,93% были отменены. Продолжительность перелета составляет около 130 минут.
На втором месте оказался маршрут Лондон-Хитроу – Амстердам с результатом 63,8 балла. Именно здесь зафиксирована самая высокая среди исследованных направлений доля отмененных рейсов – 3,69%. Третье место занял маршрут Манчестер – Дублин с 63,4 балла: более чем на час задерживались 7,51% рейсов.
В первую пятерку также вошли перелеты Лиссабон – Мадейра и Париж-Шарль-де-Голль – Ницца. Маршрут Мадрид-Барахас – Лондон-Хитроу занял десятое место с результатом 40,8 балла.
Направление в Ригу в рейтинге не фигирирует.