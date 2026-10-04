Назван самый стрессовый авиамаршрут Европы

Маршрут Амстердам – Барселона получил 75,1 балла из 100. С сентября 2025 года по август 2026 года 7,02% рейсов на этом направлении задерживались более чем на час, 0,83% – более чем на три часа, а 2,93% были отменены. Продолжительность перелета составляет около 130 минут.