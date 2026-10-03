ВИДЕО: премьер-министр Латвии в отличном настроении голосовал на выборах в Сейм
Сегодня Латвия выбирает новый Сейм, и на участки приходят избиратели по всей стране. Премьер-министр Андрис Кулбергс вместе с семьей проголосовал вместе с семьей на 128 участке в культурном центре Берги.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс утром пришел на избирательный участок вместе с семьей и проголосовал на выборах в 15-й Сейм. Он посетил участок № 128, расположенный на Бривибас гатве, 455. Премьер вышел вместе с семьей из машины и встал в конец довольно длинной очереди. Он находился в прекрасном настроении, улыбался и играл с младшим ребенком.
Сегодня, 3 октября, латвийцы выбирают 100 депутатов, которым предстоит работать в парламенте следующие четыре года. Голосование проходит по всей стране, а также за рубежом: за пределами Латвии открыты 88 участков. Внутри страны можно проголосовать в любом избирательном участке, участки работают с 8:00 до 20:00. Право голоса имеют граждане Латвии, достигшие 18 лет; всего таких избирателей около 1,56 миллиона.
За места в Сейме борются 14 партий и объединений. Чтобы получить представительство в парламенте, списку необходимо набрать не менее 5% голосов. После подсчета бюллетеней станет понятно, какие политические силы смогут участвовать в формировании нового правительства и удастся ли им договориться о коалиции.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.