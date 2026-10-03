ВИДЕО: премьер-министр Латвии в отличном настроении голосовал на выборах в Сейм

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс утром пришел на избирательный участок вместе с семьей и проголосовал на выборах в 15-й Сейм. Он посетил участок № 128, расположенный на Бривибас гатве, 455. Премьер вышел вместе с семьей из машины и встал в конец довольно длинной очереди. Он находился в прекрасном настроении, улыбался и играл с младшим ребенком.