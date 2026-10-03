Посольства стран Запада готовят планы переезда из Киева

При этом западные дипломаты публично подчеркивают, что намерены оставаться в Киеве. По их мнению, отъезд дипломатических миссий мог бы быть использован Москвой в пропагандистских целях и создать впечатление, что западные союзники оставляют Украину. Однако за закрытыми дверями уже обсуждаются варианты действий на случай резкого ухудшения обстановки.