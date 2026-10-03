Посольства стран Запада готовят планы переезда из Киева
Западные страны разрабатывают резервные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом британской The Guardian рассказали два высокопоставленных западных дипломата.
Причиной стали усилившиеся российские атаки на украинскую столицу. В последние недели удары затрагивали жилые дома, школы, медицинские учреждения, энергетическую и транспортную инфраструктуру. Дополнительные опасения вызывают новые российские беспилотники, которые, как пишет британская газета, стали быстрее и сложнее для перехвата.
При этом западные дипломаты публично подчеркивают, что намерены оставаться в Киеве. По их мнению, отъезд дипломатических миссий мог бы быть использован Москвой в пропагандистских целях и создать впечатление, что западные союзники оставляют Украину. Однако за закрытыми дверями уже обсуждаются варианты действий на случай резкого ухудшения обстановки.
Одним из возможных сценариев является перенос посольств во Львов, другим – временная передислокация сотрудников в восточные районы Польши. Ключевым условием для такого шага, по словам собеседников The Guardian, могут стать целенаправленные российские удары по иностранным дипломатическим представительствам. Один из дипломатов охарактеризовал ситуацию как быстро ухудшающуюся.
В то же время в МИД Украины заявили, что никаких официальных сообщений о готовящемся переезде иностранных дипмиссий не получали. Представитель ведомства Георгий Тихий пояснил, что в случае намерения изменить место работы посольства должны уведомить об этом украинскую сторону.
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