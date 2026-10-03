"Это трагедия": министр рассказал о черном рынке жидкостей для электронных сигарет среди школьников
Несмотря на запрет, жидкости для электронных сигарет по-прежнему распространяются в Латвии, причем, по словам министра юстиции Латвии, в нелегальную торговлю вовлекаются школьники. Власти теперь хотят блокировать сайты и искать новые способы контроля.
Черный рынок жидкостей для электронных сигарет остается реальной проблемой среди школьников, заявил министр юстиции Латвии Эдвард Смилтенс. По его словам, запрещенные жидкости распространяются через Telegram, а власти теперь ищут способы ограничить нелегальную торговлю и защитить несовершеннолетних. При этом нелегальный рынок, по словам министра, набирает обороты. "Трагедия в том, что во всем этом участвуют дети школьного возраста", - сказал Смилтенс.
Сейчас нескольким министерствам поручено в течение двух месяцев собрать более подробные данные, связанные с этой проблемой, а также разработать возможные решения для ее сокращения.
Как сообщили в Министерстве юстиции, Министерства здравоохранения, внутренних дел, юстиции, благосостояния, а также образования и науки должны не только разработать конкретные решения для сокращения нелегального оборота электронных сигарет и защиты несовершеннолетних от вовлечения в него. Им также предстоит определить практические препятствия, мешающие выявлять и ограничивать незаконный оборот, и оценить дополнительные меры защиты несовершеннолетних.
Одно из решений, над которым уже ведется работа, - возможность блокировать интернет-сайты, где продаются запрещенные электронные курительные устройства и другие запрещенные товары.
Министерство здравоохранения совместно с Министерствами юстиции, внутренних дел и экономики работает над поправками к Закону об услугах информационного общества. Они должны предоставить правоохранительным органам юридические основания для блокировки незаконного контента в интернете. Смильтенс считает, что именно таким образом школьники могут постепенно вовлекаться и в организованную преступность. По его словам, сначала запрещенные жидкости могут распространяться среди одноклассников и знакомых, а позднее речь может идти уже о распространении и продаже различных наркотических веществ.
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На заседании Совета по предотвращению преступности Служба государственных доходов также проинформировала о существенном снижении поступлений от акцизного налога после вступления в силу запрета в соответствующем секторе. Однако Смилтенс считает, что это снижение связано не с тем, что большое количество жителей внезапно бросили курить, а с развитием нелегального рынка. При этом развернутых данных о реальном масштабе проблемы пока нет. Министр подчеркнул, что такие данные необходимо получить.
Смилтенс не стал прямо отвечать, можно ли сделать вывод, что запрет на жидкости для электронных сигарет не дал ожидаемого результата. Он лишь признал, что проблема существует. По его мнению, этот вопрос необходимо решать и на европейском уровне, поскольку при открытом рынке и открытых границах Латвии сложно обеспечить соблюдение национального регулирования, если в других странах действуют иные правила.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года в Латвии действует запрет на продажу на внутреннем рынке жидкостей для электронных курительных устройств и заменителей табака с ароматизаторами. Кроме того, все виды табачных изделий можно приобретать только с 20-летнего возраста.