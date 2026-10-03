"Это трагедия": министр рассказал о черном рынке жидкостей для электронных сигарет среди школьников

Министерство здравоохранения совместно с Министерствами юстиции, внутренних дел и экономики работает над поправками к Закону об услугах информационного общества. Они должны предоставить правоохранительным органам юридические основания для блокировки незаконного контента в интернете. Смильтенс считает, что именно таким образом школьники могут постепенно вовлекаться и в организованную преступность. По его словам, сначала запрещенные жидкости могут распространяться среди одноклассников и знакомых, а позднее речь может идти уже о распространении и продаже различных наркотических веществ.