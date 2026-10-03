Shein теряет покупателей в Европе: прибыль упала на 67%. Что будет делать китайский гигант?
Китайский гигант "быстрой моды" Shein, построивший популярность на одежде по несколько евро, столкнулся с серьезной проблемой: цены растут, а продажи в Европе заметно сокращаются. Компания пытается изменить бизнес-модель, чтобы компенсировать падение спроса и растущие расходы на доставку.
Shein, который завоевал популярность благодаря чрезвычайно низким ценам, уже не такой дешевый, как раньше. Компания повысила цены в Европе, а активность покупателей на одном из важнейших для нее рынков резко снизилась.
Продажи Shein в Европе за год упали почти на 14%, а скорректированная квартальная прибыль компании обвалилась на 67%.
Во втором квартале Shein заработала 228 миллионов долларов (около 194 миллионов евро), что на 67% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особенно неприятными для компании оказались результаты в Европе. Выручка Shein на этом рынке за год сократилась на 13,9% - до 3,77 миллиарда долларов.
Еще до вступления в силу новых правил Европейского союза компания начала повышать цены и сокращать расходы на рекламу. В США, которые также являются одним из ключевых рынков Shein, продажи снизились на 6% - до 2,5 миллиарда долларов. Общая выручка компании при этом не сократилась, а, наоборот, выросла на 0,9% - до 11,08 миллиарда долларов. Основным источником роста стала Латинская Америка, где стремительное увеличение продаж компенсировало падение в Европе и США.
Рост цен особенно важен для Shein, поскольку ее бизнес-модель годами строилась на возможности продавать одежду и аксессуары всего за несколько евро. Именно сверхнизкие цены помогли компании быстро потеснить традиционных продавцов одежды и привлечь миллионы молодых покупателей.
Однако поддерживать такую модель становится все дороже. Огромную часть товаров Shein доставляет клиентам по воздуху непосредственно из Азии. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке выросли расходы на авиационное топливо и грузовые перевозки. В результате стоимость доставки товаров Shein за квартал увеличилась на 18,1%.
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Кроме того, в Европе компания заранее начала повышать цены, готовясь к новым расходам, связанным с импортом дешевых посылок в Евросоюз. С 1 июля в ЕС была введена пошлина в размере трех евро на электронные коммерческие отправления низкой стоимости. Именно небольшие заказы, которые отправляются покупателям непосредственно из Азии, долгое время были одной из основ бизнес-модели Shein.
При этом важно, что падение продаж в Европе началось еще до вступления новой пошлины в силу - в тот период, когда компания только готовилась к изменениям, в том числе повышая цены. Еще до публикации финансовых результатов стоимость акций Shein была более чем на 27% ниже первоначальной цены предложения. После публикации слабых результатов акции за один день обвалились еще на 14%, достигнув к тому моменту минимального уровня. Рыночная стоимость компании после дебюта, когда она составляла около 26 миллиардов долларов, снизилась примерно до 17 миллиардов.
Теперь Shein пытается изменить свою бизнес-модель. Компания намерена хранить больше товаров на территории Европы, чтобы снизить зависимость от доставки отдельных дешевых заказов самолетами непосредственно из Азии.
Кроме того, Shein планирует увеличить долю более дорогих брендов и товаров в своем ассортименте. Для компании это серьезный поворот. Shein во многом стала мировой сенсацией именно благодаря платьям, футболкам и аксессуарам стоимостью в несколько евро. Теперь компании приходится искать способ удержать покупателей в ситуации, когда ее главное конкурентное преимущество - крайне низкая цена - становится все сложнее сохранять.