Shein теряет покупателей в Европе: прибыль упала на 67%. Что будет делать китайский гигант?

При этом важно, что падение продаж в Европе началось еще до вступления новой пошлины в силу - в тот период, когда компания только готовилась к изменениям, в том числе повышая цены. Еще до публикации финансовых результатов стоимость акций Shein была более чем на 27% ниже первоначальной цены предложения. После публикации слабых результатов акции за один день обвалились еще на 14%, достигнув к тому моменту минимального уровня. Рыночная стоимость компании после дебюта, когда она составляла около 26 миллиардов долларов, снизилась примерно до 17 миллиардов.