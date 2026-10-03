"Раньше на все хватало": почему жители Латвии стали жить от зарплаты до зарплаты, хотя недавно было не так

"Неужели только мне кажется, что в последнее время у очень многих финансовые проблемы? Раньше жили спокойнее, на все хватало. А сейчас, сколько ни послушаешь - кому-то чего-то не хватает, живем от зарплаты до зарплаты. Неужели на всех так сильно повлиял ненормальный рост цен или все-таки желаний и потребностей стало больше и они стали дороже?" - спрашивает автор публикации.