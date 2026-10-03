"Раньше на все хватало": почему жители Латвии стали жить от зарплаты до зарплаты, хотя недавно было не так
Все больше жителей Латвии замечают, что после оплаты обычных счетов денег остается меньше, чем несколько лет назад. Но что сильнее влияет на семейный бюджет - рост цен или желание жить комфортнее? Дискуссия в соцсетях показала: у латвийских семей на это разные ответы.
В последнее время все больше людей сталкиваются с финансовыми трудностями или, возможно, просто стали предъявлять к жизни более высокие требования? Такой вопрос жительница Латвии задала в социальной сети Threads, начав широкую дискуссию о росте цен, жизни от зарплаты до зарплаты и вещах, от которых семьи отказались в последние годы.
"Неужели только мне кажется, что в последнее время у очень многих финансовые проблемы? Раньше жили спокойнее, на все хватало. А сейчас, сколько ни послушаешь - кому-то чего-то не хватает, живем от зарплаты до зарплаты. Неужели на всех так сильно повлиял ненормальный рост цен или все-таки желаний и потребностей стало больше и они стали дороже?" - спрашивает автор публикации.
По ответам видно, что часть людей действительно вынуждена пересматривать свои расходы.
"Четыре-пять лет назад мы стабильно могли позволить себе больше. И тратили больше. Сейчас живем так, как я жила в детстве - не путешествуем, не едим вне дома, никаких особых излишеств не покупаем", - написала одна из участниц дискуссии.
Другая женщина отмечает, что ситуация пока не критическая, однако после оплаты повседневных расходов свободных денег остается меньше. Если запланирована поездка, другие крупные покупки приходится откладывать, чтобы накопить на путешествие.
Еще одна участница, чья семья живет и в Латвии, и в Швеции, признается, что рост цен ощущается. Семья стала реже совершать необдуманные покупки и покупать одежду, однако старается сохранить возможность путешествовать и использует возможности дополнительно заработать.
Еще один участник обсуждения приводит в качестве примера стоимость топлива. Для семьи с маленьким ребенком автомобиль - не просто вопрос комфорта. Он может быть необходим, например, чтобы добраться к врачу, если поездка на общественном транспорте слишком сложна и занимает много времени.
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Впрочем, некоторые считают, что причина финансовых проблем не всегда заключается только в росте цен. В обсуждении упоминаются покупки в кредит, дорогие телефоны, путешествия и постоянно растущий уровень комфорта.
"Машина в кредит, путешествие в кредит, новейший iPhone тоже ведь нужен", - пишет один из пользователей, отмечая, что после всех ежемесячных платежей денег может уже не остаться.
Официальная статистика, впрочем, подтверждает: жизнь в Латвии за последние годы действительно заметно подорожала. По данным калькулятора инфляции Центрального статистического управления, в августе 2026 года общий уровень потребительских цен был на 14% выше, чем в августе 2022 года. Иными словами, то, что четыре года назад можно было купить за 100 евро, этим летом в среднем стоило уже 114 евро.
Рост цен при этом не остановился. В августе потребительские цены в Латвии были на 3,2% выше, чем годом ранее. Особенно заметно подорожал транспорт - на 8,6%, жилье, вода, электроэнергия, газ и отопление - на 6,8%, а услуги ресторанов и размещения - на 7,6%. Услуги в целом за год подорожали на 7,4%.
Особенно резко в последнее время выросли цены на топливо. В августе оно стоило на 22,1% больше, чем годом ранее. Дизельное топливо подорожало на 24,5%, а бензин - на 18,3%.
При этом подорожало далеко не все. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе были на 4% ниже, чем годом ранее. Например, дешевле стали картофель, сыр, сливочное масло, куриное мясо и ряд других продуктов.
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Еще более наглядную картину дают данные о бюджетах домохозяйств. В 2025 году житель Латвии в среднем тратил на потребление 619 евро в месяц. За шесть лет расходы домохозяйств на одного человека выросли на 196 евро, или на 46%.
При этом ЦСУ отмечает, что большую часть этого роста сформировало именно повышение цен. Фактический объем потребления, если исключить влияние изменения цен, увеличился лишь на 7%.
Таким образом, дискуссия в Threads показывает сразу две стороны проблемы. Одни семьи действительно вынуждены отказываться от путешествий, ресторанов и покупок, которые раньше считали обычными. Другие обращают внимание на кредиты и растущие требования к уровню жизни. При этом статистика свидетельствует: значительная часть увеличения расходов связана не только с изменением потребительских привычек, но и с реальным ростом цен.