Латвия на передовой: New York Times рассказывает, как мигрантов используют для давления на Европу
Более 11 000 попыток незаконного пересечения границы, поврежденные заграждения и даже подземные тоннели – с таким миграционным давлением в этом году сталкивается Латвия. Латвийские власти считают происходящее гибридной кампании России и Беларуси, пишет The New York Times.
Издание начинает свой рассказ с эпизода на латвийско-белорусской границе. Мужчина со стороны Беларуси прорезал металлическое заграждение, повредил камеру наблюдения, а затем вернулся обратно. По мнению латвийских властей, подобные случаи являются лишь частью гораздо более масштабной проблемы.
Латвийские должностные лица утверждают, что российские и белорусские структуры способствуют доставке мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов к внешней границе Евросоюза. Среди пытающихся попасть в ЕС встречаются граждане Афганистана, Ирана, Сомали, Эритреи и Кубы. Люди прибывают в Россию и Беларусь, после чего их доставляют в приграничные районы.
После перехода границы мигранты должны встретиться с перевозчиками, которые помогают им двигаться дальше в страны Западной Европы. Латвия для большинства из них не является конечной целью – многие рассчитывают попасть в Германию и другие западноевропейские государства. Как пишет NYT, были даже случаи, когда перевозчики убеждали мигрантов, что после пересечения латвийской границы те уже находятся в Германии.
Масштаб давления резко вырос
С начала 2026 года латвийские пограничники предотвратили более 11 000 попыток незаконного проникновения в страну со стороны Беларуси. Точное количество людей, которым все-таки удалось перейти границу незамеченными, неизвестно.
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Способы преодоления границы также становятся сложнее. Помимо прорезанных участков ограждения, пограничники обнаруживали тоннели длиной до 40 метров. С похожими методами сталкивались и соседние страны.
Для усиления охраны Латвия привлекла дополнительные силы, включая военных и Национальные вооруженные силы. На укрепление восточной границы с Россией и Беларусью уже направлены значительные средства. При этом сама Латвия рассматривает происходящее как проблему безопасности не только одной страны, но и всего ЕС и НАТО.
В Риге говорят о гибридном давлении
Один из главных вопросов – зачем Москве и Минску может быть необходим такой механизм. Латвийские власти считают, что его цель заключается не столько в самой миграции, сколько в создании политического и общественного напряжения внутри европейских государств.
The New York Times помещает происходящее в более широкий контекст предполагаемых российских гибридных операций против европейских стран. В отличие от диверсий или кибератак, использование миграционных потоков является менее прямым способом давления, однако оно способно создавать нагрузку на пограничные службы, вызывать общественные споры и усиливать политические разногласия. NYT характеризует эту схему как часть более широкой стратегии по разжиганию разногласий на Западе.
Особое значение ситуация приобретает на фоне парламентских выборов в Латвии. Латвийские официальные лица связывают увеличение миграционного давления в том числе с попытками создать внутреннее напряжение перед голосованием.
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