Латвия на передовой: New York Times рассказывает, как мигрантов используют для давления на Европу

После перехода границы мигранты должны встретиться с перевозчиками, которые помогают им двигаться дальше в страны Западной Европы. Латвия для большинства из них не является конечной целью – многие рассчитывают попасть в Германию и другие западноевропейские государства. Как пишет NYT, были даже случаи, когда перевозчики убеждали мигрантов, что после пересечения латвийской границы те уже находятся в Германии.