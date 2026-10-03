Ярость детей: во Франции задержаны тысячи несовершеннолетних, которые устраивают беспорядки и погромы
Во Франции продолжаются масштабные протесты учащихся: за несколько дней задержаны более 5000 человек, около 85% из них несовершеннолетние. Власти говорят о нападениях и погромах, а участники протестов требуют изменений в системе образования и обвиняют силовиков в чрезмерном применении силы.
С начала недели во Франции во время школьных протестов были задержаны более 5000 человек, сообщил в пятницу министр внутренних дел Лоран Нуньес. В эфире французского телеканала TF1 министр заявил, что в пятницу были задержаны 1747 человек, а днем ранее - еще 1954. Французские власти пытаются ограничить сопровождающие протесты вспышки насилия. Движение возглавляют молодые люди, недовольные состоянием национальной системы образования.
🇫🇷 High-school students across France are blockading lycées over teacher shortages, overcrowded classes and crumbling buildings. What started in the Paris region has spread nationwide and turned violent: school fires, burning bins, clashes with police, teachers attacked. On… pic.twitter.com/RpmNyj7hj3— DBS Morocco (@dbsmorocco) October 2, 2026
Около 85% задержанных являются несовершеннолетними. Большинство из них - школьники, однако это не обязательно означает, что они учились в тех школах, возле которых были задержаны, отметил Нуньес.
В пятницу протесты затронули 735 школ - на 30% меньше, чем в четверг. При этом возле 158 школ произошли беспорядки. Нуньес заявил, что силы безопасности систематически вмешивались в случаях массовых беспорядков, повреждения имущества и актов насилия.
Министр назвал масштаб протестов удивительным и обвинил в их распространении социальные сети, а также влияние крайне левой партии "Непокоренная Франция" (LFI). По словам Нуньеса, политическая мобилизация помогла протестному движению набрать силу, однако насилие, по его мнению, стало неконтролируемым.
В одном из видеороликов, который в пятницу широко распространялся в интернете, был запечатлен момент, когда женщину-полицейского сбили с ног и начали избивать ногами. Представители школьников дистанцировались от насилия, однако призвали продолжать протесты. В то же время, хотя правительство подчеркивало сдержанность действий полицейских и жандармов, другие участники дискуссии обвиняли силовиков в чрезмерном применении силы против протестующих.
Protests by High School Students in France— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 2, 2026
Protests by French high school students, which began with local actions in the suburbs of Paris, have escalated into a nationwide movement. University students have also joined the protests. The main reasons for the discontent are… pic.twitter.com/nkBPpeFam7
Министр образования Эдуар Жеффре планировал встретиться со школьниками старших классов и студентами университетов, чтобы обсудить их требования. Сообщалось, что в пятницу протесты продолжались возле более чем 500 школ и сопровождались новыми актами насилия. Около 400 школ в пятницу были закрыты и перешли на дистанционное обучение. При этом людям было запрещено проводить протесты возле закрытых учебных заведений.
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Школьники проводят акции протеста с прошлой недели. Они выражают недовольство расписанием занятий, численностью классов, нехваткой педагогов и переполненностью классов во время жары, которая обрушилась на страну в этом году. Протесты начались в прошлую пятницу в пригородах Парижа, в регионе Иль-де-Франс, но затем распространились на другие города страны. В четверг к школьникам присоединились студенты университетов, заблокировавшие доступ примерно к 30 студенческим кампусам.
🇫🇷 France’s latest riots didn’t come out of nowhere. They started with angry high school students and years of frustration over the state of their schools.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2026
For about a week, teenagers aged 15 to 18 have been blockading lycées over teacher shortages, overcrowded classes,…
Несколько раз протесты перерастали в насилие. Министерство внутренних дел предупреждало о возможных "городских беспорядках". Происходили нападения на полицейских, десятки школьников и педагогов получили травмы. Министр юстиции Жеральд Дарманен предложил обязать родителей оплачивать ущерб, который их дети нанесли во время демонстраций.