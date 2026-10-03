Ярость детей: во Франции задержаны тысячи несовершеннолетних, которые устраивают беспорядки и погромы

В одном из видеороликов, который в пятницу широко распространялся в интернете, был запечатлен момент, когда женщину-полицейского сбили с ног и начали избивать ногами. Представители школьников дистанцировались от насилия, однако призвали продолжать протесты. В то же время, хотя правительство подчеркивало сдержанность действий полицейских и жандармов, другие участники дискуссии обвиняли силовиков в чрезмерном применении силы против протестующих.