Первый избиратель пришел за 20 минут до открытия участка: в Латвии начались выборы в 15-й Сейм
В Латвии открылись 933 избирательных участка, и первые избиратели пришли на них рано утром.
Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ивета Розенфелде подтвердила, что все участки сегодня утром начали работу без проблем и никаких жалоб до сих пор не поступало.
Первый избиратель прибыл на участок, расположенный во дворце культуры "Зиемельблазма", уже за 20 минут до его открытия. Перед открытием сотрудники участка еще спешили занести избирательные бюллетени, урны и выполнить другие необходимые для проведения выборов работы. Незадолго до открытия участка в очередь уже выстроились восемь человек. Самой первой проголосовавшей была пожилая женщина, которую другие избиратели из вежливости пропустили вперед.
По наблюдениям агентства LETA, на участке в Рижской Анниньмуйжской новой основной школе также образовалась небольшая очередь еще перед открытием участка.
Голосование на участке в Рижской Анниньмуйжской новой основной школе (3.10.26)
Избиратели прибывают на избирательный участок № 21, расположенный в Анниньмуйжской новой основной школе в Иманте, чтобы проголосовать на выборах в ...
На избирательный участок в Клинической университетской больнице им. П.Страдиня в первый час голосования пришли несколько избирателей, и очередей не образовалось. На избирательном участке рассказали, что высокий приток избирателей в больнице наблюдался в пятницу. Данные ЦИК свидетельствуют, что в дни предварительного голосования на этом участке проголосовали 879 человек.
На избирательном участке в Рижской основной школе им. Фрициса Бривземниекса технически все было в порядке, поток жителей был очень оживленным - примерно полтора человека в минуту. Охранник школы сообщил, что первые избиратели собрались у участка еще до 7:30. С 8 часов наблюдается активный поток: люди приходят голосовать непрерывно, но очередей не образуется.
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Руководитель 138-го избирательного участка в Рижской 49-й средней школе Янис Вилкс указал, что в субботу утром на участке очередей не было. По его словам, никаких сложностей до сих пор не возникло и все системы работают. Вилкс выразил мнение, что всегда хочется большей активности избирателей. Так как погода хорошая, он надеется, что число избирателей в течение дня увеличится. По наблюдениям Вилкса, на участок приходят избиратели разного возраста. Некоторые из них голосуют впервые, поэтому этим людям нужно более подробно объяснять процесс выборов, пояснил Вилкс. Он добавил, что в течение недели выборов существенных проблем с системами не наблюдалось. В отдельных случаях системы не синхронизировались, но через несколько секунд работа возобновлялась. В целом до сих пор выборы на участке проходили спокойно и без происшествий.
Руководитель 139-го избирательного участка Олита Кудрявцева также рассказала, что утром активность избирателей была высокой, но очередей не образовывалось. По ее мнению, в целом активность выше, чем на предыдущих выборах. Она объяснила, что в одном здании находятся два избирательных участка, поэтому поток избирателей выравнивается. Если на одном участке начинает образовываться очередь, избирателей направляют на другой участок. По словам Кудрявцевой, проблем с системами до сих пор не наблюдалось. Избиратели приходят подготовленными и знают порядок голосования, к тому же на участке размещена необходимая информация.
Как сообщалось, на выборах в 15-й Сейм за 100 депутатских мест борются 1428 кандидатов из списков 14 политических сил. На выборах в Сейм пять избирательных округов: Рига - 38 депутатских мест, Видземе - 26 мест, Латгале - 12 мест, Курземе - 11 мест, а также Земгале - 13 мест. Находящиеся за границей избиратели голосуют по спискам кандидатов Рижского округа. Как и прежде, на выборах в Сейм избиратели могут проголосовать на любом избирательном участке.
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Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свидетельствуют о том, что на этих выборах на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм конкуренция среди кандидатов снизилась, так как в 2022 году на одно депутатское место претендовали в среднем 18,3 кандидата. На этот раз на выборы подано 14 списков кандидатов с общим числом 1428 кандидатов, что на пять списков и 398 кандидатов меньше, чем на предыдущих парламентских выборах.
На этих выборах в Сейм в Латвии работают 933 очных избирательных участка, что на 15 меньше, чем на предыдущих выборах. В то же время в нескольких самоуправлениях расширена сеть выездных участков. В этом году избирателям доступны и нетрадиционные места для голосования, например, в Рижском аэропорту, Рижском зоопарке, больницах и торговых центрах.
Избиратели могут отдать свой голос на любом избирательном участке в Латвии независимо от задекларированного места жительства.
Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут явиться на участок, а также лица, ухаживающие за больными, могут подать заявку на голосование по месту своего нахождения. ЦИК призывает подавать письменное заявление заблаговременно, желательно до 12:00 3 октября. Заявления, полученные позже, участковая комиссия выполнит, если будет возможность прибыть к избирателю до окончания времени голосования.
Если избиратель ранее сдал свой голос на хранение, но в день выборов воспользуется возможностью и проголосует еще раз, будет учтен последний отданный им голос.
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В субботу избирательные участки в Латвии будут открыты до 20:00.
После окончания голосования участковые комиссии начнут подсчет голосов. Голоса будут подсчитываться вручную на открытых заседаниях комиссий. Предварительные результаты будут публиковаться постепенно, по мере поступления данных о подсчете голосов с участков.