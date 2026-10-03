Первый избиратель пришел за 20 минут до открытия участка: в Латвии начались выборы в 15-й Сейм

Руководитель 138-го избирательного участка в Рижской 49-й средней школе Янис Вилкс указал, что в субботу утром на участке очередей не было. По его словам, никаких сложностей до сих пор не возникло и все системы работают. Вилкс выразил мнение, что всегда хочется большей активности избирателей. Так как погода хорошая, он надеется, что число избирателей в течение дня увеличится. По наблюдениям Вилкса, на участок приходят избиратели разного возраста. Некоторые из них голосуют впервые, поэтому этим людям нужно более подробно объяснять процесс выборов, пояснил Вилкс. Он добавил, что в течение недели выборов существенных проблем с системами не наблюдалось. В отдельных случаях системы не синхронизировались, но через несколько секунд работа возобновлялась. В целом до сих пор выборы на участке проходили спокойно и без происшествий.