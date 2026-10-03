Главный ньюсмейкер недели - барсук-хулиган из Айзпуте продолжает искать приключения
Фото: Shutterstock
В Айзпуте барсук сначала устроил ночную драку с ежом, а спустя несколько дней бросил вызов сторожевым собакам.
В Латвии

Главный ньюсмейкер недели - барсук-хулиган из Айзпуте продолжает искать приключения

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В конце сентября жители Айзпуте стали свидетелями необычной ночной драмы: в подъезде многоэтажки барсук устроил серьезную разборку с ежом. Шум оказался настолько сильным, что пришлось вызывать муниципальную полицию. Но, похоже, на этом карьера местного скандалиста не закончилась.

В ночь на 27 сентября около 2:25 в подъезде дома на бульваре Райня, 5, в Айзпуте произошла настоящая звериная потасовка - барсук сцепился с ежом. Животные шумели так громко, что сотрудники полиции Южнокурземского края получили вызов, пишет газета Kurzemes Vārds. Полицейские сами не смогли объяснить, каким образом оба лесных гостя оказались внутри дома: дверь подъезда, по их словам, была плотно закрыта.

Ветеринар Дзинтарс Тидс в эфире TV Kurzeme предположил, что барсук мог принять ежа за потенциальный ужин. Однако колючий противник оказался далеко не самым удобным блюдом и сумел дать отпор. "Мы уже можем немного посмеяться, но, слава богу, что в Латвии уже более десяти лет нет бешенства. Надо сказать, этот барсук был как будто "под кайфом", будто мухоморов наелся или резинового клея нализался. Драться с ежиком? Что тебе этот бедный ежик сделал? Наверное, думал, что это хороший ужин, но оказалось, что ужин очень болезненный и для носа вредный", - сказал ветеринар.

Начальница муниципальной полиции Южнокурземского края Иева Илстере рассказала Kurzemes Vārds, что раньше в полицейской практике ей не приходилось сталкиваться с настолько необычной причиной нарушения ночного покоя. Когда сотрудники прибыли на место, стало понятно, что шум действительно был серьезным. Правда, разнять участников конфликта оказалось несложно. "Барсук, увидев полицию, уже смылся", - пошутила Илстере. Животное убежало, едва полицейские открыли дверь подъезда. Ежа также вывели из здания, и в итоге оба лесных гостя вернулись на улицу, позволив жителям дома снова наслаждаться тишиной.

При этом, как рассказывал инспектор муниципальной полиции Артурс Петраускс, вмешательство правоохранителей оказалось весьма своевременным: конфликт мог закончиться для ежа гораздо хуже. Инспектор предположил, что причиной столь бурного поведения вполне могла стать полная луна.

К необычной истории в разгар предвыборной недели подключился даже президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он назвал потасовку ежа и барсука самым важным событием последних дней, процитировав советскую комедию 1969 года "У богатой госпожи", действие которой происходит летом 1931 года, во время предвыборной кампании в 4-й Сейм. В своем посте в Facebook Ринкевич написал: "О самом важном событии последних дней - драке ежа и барсука. Кажется, здесь все же не обошлось без предвыборных страстей: "Партия №32 бьет партию №24. О Боже, как бьет"".

Однако, похоже, на этом история не закончилась. После знаменитой драки с ежом барсук решил перейти в другую весовую категорию и попытать счастья с противниками покрупнее. Муниципалитет Южнокурземского края сообщил, что теперь тот же или очень похожий любитель выяснять отношения появился в Руде Отанькской волости. На этот раз барсук решил бросить вызов сторожевым собакам одного из домохозяйств. До вызова полиции дело не дошло: численное и весовое преимущество оказалось явно не на стороне полосатого забияки, и ему пришлось отправиться искать приключения в другом месте.

"В целях защиты данных точное местонахождение усадьбы, которую посетил барсук, разглашаться не будет", - с юмором прокомментировали случившееся в самоуправлении.

Так что вполне возможно, что этот лесной хулиган еще напомнит о себе.

Европейский барсук (Meles meles) - хищник из семейства куньих, распространенный на большей части Европы, в том числе по всей территории Латвии. В 2016 году Латвийский музей природы выбрал барсука животным года в стране. Несмотря на принадлежность к отряду хищных, барсук всеяден. В его рацион входят насекомые, дождевые черви, жуки, улитки, мелкие млекопитающие, рептилии, земноводные, яйца, птенцы, ягоды, корни, клубни, орехи, фрукты, грибы и другие растения. Барсуки также разоряют гнезда ос, шмелей и пчел, муравейники, поедая яйца и личинок, а мед считается одним из их любимых лакомств.

При этом барсуки славятся своей аккуратностью. Они поддерживают чистоту в норах, вытирают лапы перед входом, устраивают специальные места для туалета и закапывают свои экскременты. Обычно эти животные селятся в привычных местах - чаще всего в смешанных и хвойных лесах, реже в лиственных, если поблизости есть влажные долины, болота и водоемы.

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АйзпутеМузей природыСеймЭдгар РинкевичЛунаFacebookКурземеЮжно-Курземский крайНовости регионов

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