Главный ньюсмейкер недели - барсук-хулиган из Айзпуте продолжает искать приключения

Ветеринар Дзинтарс Тидс в эфире TV Kurzeme предположил, что барсук мог принять ежа за потенциальный ужин. Однако колючий противник оказался далеко не самым удобным блюдом и сумел дать отпор. "Мы уже можем немного посмеяться, но, слава богу, что в Латвии уже более десяти лет нет бешенства. Надо сказать, этот барсук был как будто "под кайфом", будто мухоморов наелся или резинового клея нализался. Драться с ежиком? Что тебе этот бедный ежик сделал? Наверное, думал, что это хороший ужин, но оказалось, что ужин очень болезненный и для носа вредный", - сказал ветеринар.