Проблема дефицита топлива в Европе решена: G7 и США приняли важные решения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива, и приветствовал решение европейских стран выпустить на рынок топливо из своих резервов.
"На самом деле этот вопрос никогда не стоял на повестке дня. Но то, что сделала Европа, – это замечательно", – сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос корреспондента AFP о том, снят ли теперь с повестки дня возможный запрет США на экспорт дизельного топлива.
"Я просил об этом. У Европы много дизельного топлива, и они внесут большой вклад в обеспечение мирового рынка, как и мы", – добавил Трамп.
"Мы не собираемся вводить запрет на экспорт, мы собираемся делать то, что должны делать", – заявил президент США.
22 сентября Трамп впервые заявил, что поддерживает запрет на экспорт дизельного топлива, который мог бы снизить цены для американских потребителей, но одновременно создал бы дополнительное давление на поставки в других странах мира.
Еще в четверг Трамп говорил, что США продолжают рассматривать эту идею, в то время как его администрация оказывала давление на Европу, добиваясь выпуска топлива из резервов на рынок.
В пятницу страны "Большой семерки" (G7) договорились в течение следующих четырех месяцев выпустить на рынок из своих резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, чтобы уменьшить опасения по поводу глобальных поставок энергоресурсов, вызванные войной с Ираном.
В G7 входят США, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Германия.
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Высокие цены на энергоресурсы создают политические риски для Республиканской партии Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. В свою очередь запрет США на экспорт дизеля мог резко сократить поставки в Европу, которая становится все более зависимой от американского дизельного топлива, и потенциально привести к значительным экономическим издержкам для Евросоюза.