Проблема дефицита топлива в Европе решена: G7 и США приняли важные решения

"На самом деле этот вопрос никогда не стоял на повестке дня. Но то, что сделала Европа, – это замечательно", – сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос корреспондента AFP о том, снят ли теперь с повестки дня возможный запрет США на экспорт дизельного топлива.