14 кандидатов на место: с прошлого раза конкуренция на выборах в Сейм снизилась
На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
На выборы подано 14 списков, в которые включены 1428 кандидатов в депутаты. Самая большая конкуренция наблюдается в Земгале, где на одно депутатское место претендуют 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге - 13,9, а в Видземе - 13,3 кандидата.
В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе - 522 кандидата на 38 депутатских мест. В Видземе заявлено 347 кандидатов на 26 мест, в Земгале - 207 кандидатов на 13 мест, в Латгале - 180 кандидатов на 12 мест, а в Курземе - 172 кандидата на 11 мест. Таким образом, в Риге сконцентрировано более трети всех кандидатов, однако по отношению к числу мандатов конкуренция в столице не самая высокая.
На предыдущих выборах в Сейм баллотировались1832 кандидата в составе 19 списков, таким образом, на одно депутатское место претендовали 18,3 кандидата.
Среди кандидатов 487 женщин, что составляет 34,1% общего числа баллотирующихся, и 941 мужчина, или 65,9%. По сравнению с выборами в 14-й Сейм доля женщин среди кандидатов немного уменьшилась - тогда женщины составляли 36,3% кандидатов.
Высшее образование имеют 1124 кандидата (78,7%), среднее образование - 281 кандидат (19,7%), основное образование - 23 кандидата (1,6%).
По национальности 1060 кандидатов (74,1%) - латыши, 108 кандидатов (7,6%) - русские, а 218 кандидатов (15,2%) национальность не указали. Среди кандидатов есть также литовцы, поляки, белорусы украинцы и представители других национальностей.