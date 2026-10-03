14 кандидатов на место: с прошлого раза конкуренция на выборах в Сейм снизилась

В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе - 522 кандидата на 38 депутатских мест. В Видземе заявлено 347 кандидатов на 26 мест, в Земгале - 207 кандидатов на 13 мест, в Латгале - 180 кандидатов на 12 мест, а в Курземе - 172 кандидата на 11 мест. Таким образом, в Риге сконцентрировано более трети всех кандидатов, однако по отношению к числу мандатов конкуренция в столице не самая высокая.