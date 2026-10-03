В день выборов ожидается сухая погода
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В день выборов ожидается сухая погода

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В день выборов в Сейм в Латвии будет сухо, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня количество облаков с запада постепенно увеличится, однако день пройдет без осадков, к тому же к вечеру на западе страны облака рассеются. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге в течение дня количество облаков увеличится, но будет сухо. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до отметки +16…+18 градусов.

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СеймВыборы в Сейм 2026Прогноз погоды

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