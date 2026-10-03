В России лаборантка разбила пробирку с возбудителем чумы и умерла - теперь на карантине около 200 человек
В Иркутской области России разворачиваются масштабные противоэпидемические меры после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института в городе Шелехове. Около 200 человек, контактировавших с женщиной, по данным СМИ, госпитализированы или помещены на карантин.
В ночь на 2 октября в больнице Шелехова умерла 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая лаборанткой Иркутского противочумного института. По информации издания "Люди Байкала", 25 сентября в лаборатории она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Вскоре после этого женщина почувствовала себя плохо, а затем была госпитализирована. Через несколько дней она умерла.
Первоначально официальные структуры не называли заболевание. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утром 2 октября сообщил лишь о подозрении на "особо опасную инфекцию" и заявил о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. По состоянию на 2 октября у них не было признаков заболевания, а результаты лабораторных исследований были отрицательными.
В Иркутской области сотрудница противочумного НИИ умерла от чумы. Около двух сотен человек отправили на карантин— SVTV NEWS (@svtv_news) October 2, 2026
В ночь на 2 октября в больнице города Шелехов скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, сотрудница Иркутского противочумного института. Она изучала инфекционные болезни и… pic.twitter.com/zFWlFSbJCB
Позже глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что женщина действительно умерла от чумы. При этом он опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что Шипилова могла заразиться во время рабочей поездки в Бурятию. "По данным Роспотребнадзора, а также по данным правительства республики Бурятия, женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию. В республике нет очагов чумы, в том числе на территории, граничащей с Монголией. Источником заражения являются иные обстоятельства, не связанные с Бурятией", - сообщил Цыденов. В то же время обстоятельства заражения женщины официально подробно не раскрыты.
В то же время масштаб возможных контактов сейчас остается одной из главных причин тревоги вокруг произошедшего. "Люди Байкала" со ссылкой на источники сообщают, что первоначально на карантин поместили около 90 человек, а к 2 октября их число выросло примерно до 200. При этом само количество контактных не означает, что эти люди заражены. На данный момент власти сообщают об отсутствии у выявленных контактных признаков заболевания и отрицательных лабораторных результатах.
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Шелеховская районная больница с 1 октября находится на карантине. По словам главы района, прием и выписка пациентов в стационаре приостановлены, однако поликлиника продолжает работать. Также временно приостановлена работа лаборатории. По сообщениям "Людей Байкала", в городе уже замечали сотрудников в защитных костюмах, масках и перчатках. Жители также рассказывали о раздаче масок в детских садах.