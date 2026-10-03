В России лаборантка разбила пробирку с возбудителем чумы и умерла - теперь на карантине около 200 человек

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что женщина действительно умерла от чумы. При этом он опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что Шипилова могла заразиться во время рабочей поездки в Бурятию. "По данным Роспотребнадзора, а также по данным правительства республики Бурятия, женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию. В республике нет очагов чумы, в том числе на территории, граничащей с Монголией. Источником заражения являются иные обстоятельства, не связанные с Бурятией", - сообщил Цыденов. В то же время обстоятельства заражения женщины официально подробно не раскрыты.