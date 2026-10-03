"Мы дебилизируем общество": профессор высказался об ИИ и снижении требований к знаниям

При этом профессор говорит, что его особенно беспокоит снижение требований к знаниям, которое, по его мнению, начинается уже в школе. "Я чрезвычайно обеспокоен тем, что, начиная со школы, мы снижаем пороги знаний. Да, мы должны защищать детей, но также должны показывать им, какова жизнь", - сказал он.