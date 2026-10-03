"Мы дебилизируем общество": профессор высказался об ИИ и снижении требований к знаниям
Кардиолог и профессор Андрейс Эрглис резко высказался о снижении требований к знаниям и использовании искусственного интеллекта в образовании.
Свое мнение он высказал в эфире TV24, рассуждая об искусственном интеллекте и интеллектуальном уровне общества. Эрглис считает тревожным признание политиков в том, что для подготовки своих выступлений они обращаются к искусственному интеллекту. На вопрос, стоит ли тревожиться, если политик говорит: "Эту речь я попросил написать искусственный интеллект?", профессор ответил утвердительно.
"Да, надо ужасаться. Искусственный интеллект может прекрасно привести в порядок письмо, потому что там есть форма, которой нас когда-то учили как этикету. Искусственный интеллект может привести в порядок документы - здесь все в порядке, но содержание поручать приводить в порядок искусственному интеллекту нельзя!" - заявил Эрглис.
При этом профессор говорит, что его особенно беспокоит снижение требований к знаниям, которое, по его мнению, начинается уже в школе. "Я чрезвычайно обеспокоен тем, что, начиная со школы, мы снижаем пороги знаний. Да, мы должны защищать детей, но также должны показывать им, какова жизнь", - сказал он.
Эрглис отдельно раскритиковал снижение требований к подготовке диссертаций и научных статей.
"Меня чрезвычайно ужасает, например, то, что требования к написанию диссертаций, созданию статей становятся все ниже и ниже... Это недопустимо. Так мы дебилизируем общество и создаем глупцов, и с этим я обращаюсь также к своим коллегам", - заявил профессор.
По мнению Эрглиса, искусственный интеллект следует использовать прежде всего для решения технических задач, но не передавать ему решение философских и фундаментальных вопросов. "Искусственный интеллект отвечает за технические вопросы, а не за философские, большие", - считает он. "Есть ли у искусственного интеллекта мысли и надежды? Сомневаюсь", - сказал Эрглис.
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В качестве примера он вспомнил слова экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая в новом сезоне программы "Время знать" рассказывала, что задает искусственному интеллекту настолько сложные вопросы, что тот "зависает".